الملك يحذر من تصاعد الخطاب المتطرف من المسؤولين الإسرائيليين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء هولندا مارك روته، أعاد جلالته خلاله التأكيد على ضرورة ضغط المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وحذر جلالته من تصاعد الخطاب المتطرف من المسؤولين الإسرائيليين، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات بشكل مستدام إلى غزة.
وجدد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردن القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، مشددا على دور المجتمع الدولي في الضغط لضمان عودة الغزيين إلى بيوتهم.
وحذر جلالته من العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات في القدس، لافتا إلى المخاطر الكارثية لامتداد الصراع إلى الإقليم.
ولفت جلالة الملك إلى أنه لا يمكن الفصل بين غزة والضفة الغربية، اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة، مشددا على أن الحلول العسكرية والأمنية لن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد لذلك هو بناء أفق سياسي على أساس حل الدولتين.
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