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طبيب : المراهقون أكثر تعرضا لمتلازمة القولون العصبي

1/16/2024 12:20:28 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
أكد استشاري وأستاذ أمراض الجهاز الهضمي، د.بدر الجار الله، انتشار متلازمة القولون العصبي بين المراهقين، لأسباب أرجعها إلى نمط الحياة الذي يعيشونه.

وأضاف "الجار الله"، في مداخلة مع برنامج "سيدتي" عبر فضائية "روتانا خليجية" اليوم الأحد، أن الأجيال الجديدة لديهم كثير من الضغوط الكبيرة التي لا يدركها الكبار، ومنها تأثرهم بالألعاب الإلكترونية وكذلك التحصيل الدراسي اللذان يسببان لهم التوتر، فضلًا عن زيادة وسائل التواصل الاجتماعي والاعتماد عليها التي أثرت على طريقة تعاطي هذه الأجيال مع ضغوط الحياة.

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