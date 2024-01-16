طبيب : المراهقون أكثر تعرضا لمتلازمة القولون العصبي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
أكد استشاري وأستاذ أمراض الجهاز الهضمي، د.بدر الجار الله، انتشار متلازمة القولون العصبي بين المراهقين، لأسباب أرجعها إلى نمط الحياة الذي يعيشونه.
وأضاف "الجار الله"، في مداخلة مع برنامج "سيدتي" عبر فضائية "روتانا خليجية" اليوم الأحد، أن الأجيال الجديدة لديهم كثير من الضغوط الكبيرة التي لا يدركها الكبار، ومنها تأثرهم بالألعاب الإلكترونية وكذلك التحصيل الدراسي اللذان يسببان لهم التوتر، فضلًا عن زيادة وسائل التواصل الاجتماعي والاعتماد عليها التي أثرت على طريقة تعاطي هذه الأجيال مع ضغوط الحياة.
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