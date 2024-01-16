تحذير من تضاعف وفيات أمراض الفطريات عالمياً

MENAFN - Khaberni) خبرني - أظهر تقدير جديد أن العدد السنوي للوفيات الناجمة عن الأمراض الفطرية في جميع أنحاء العالم ارتفع إلى 3.75 مليون شخص، أي ضعف التقدير السابق.

وتعاون في هذا البحث الذي تم تحت إشراف جامعة مانشستر أكثر من 300 متخصص في جميع أنحاء العالم، ساهموا في التقديرات المنشورة لبلادهم والأمراض الفطرية الفردية.

ووفق "مديكال إكسبريس"، قام الدكتور ديفيد دينينغ من جامعة مانشستر بحساب إجمالي سنوي يبلغ حوالي 6.55 مليون حالة حادة، باستخدام بيانات من أكثر من 80 دولة.

وقال دينينغ: "إن التقديرات السابقة لم تكن دقيقة، لأن العديد من الأمراض الفطرية تؤدي إلى تفاقم اضطراب موجود، وهو في حد ذاته شديد في كثير من الأحيان، مثل سرطان الدم أو الإيدز.

ومع ذلك، بحسب الدراسة الجديدة، من بين الوفيات المرتبطة بالأمراض الفطرية، من المحتمل أن يكون حوالي 68%، أو 2.55 مليون وفاة، ناجمة بشكل مباشر عن هذه الأمراض.

وكان حوالي 1.2 مليون حالة وفاة (32%) يعانون من أمراض كامنة أخرى، مع مساهمة الأمراض الفطرية.

وتقتل الأمراض الناجمة عن الفطريات 6 أضعاف عدد الأشخاص الذين تقتلهم الملاريا حول العالم، وما يقرب من 3 أضعاف عدد ضحايا مرض السل.

الفطريات والأمراض الأخرى

وعلى الرغم من أن الأمراض الفطرية لها أسباب متعددة، فإن بيانات أسباب الوفاة تنسبها إلى أمراض فردية أخرى.

وعلى سبيل المثال، في الوقت الذي نُسبت إلى السل الرئوي وفاة 1.2 مليون شخص عام 2019، إلا أن ما يصل إلى 340 ألف (28%) من هؤلاء هم وفيات بسبب أمراض فطرية.

ومن بين 311,594 حالة وفاة بسرطان الدم على مستوى العالم في عام 2020، تُعزى 14 ألف حالة (4.5%) إلى داء الرشاشيات.