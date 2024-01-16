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خبيرة تحث مرضى السكري على التخلي عن نوعين من الأطعمة

1/16/2024 12:20:28 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - حثت الدكتورة إيرينا بيساريفا خبيرة التغذية الروسية، الأشخاص الذين يعانون من داء السكري على التخلي عن نوعين من الأطعمة- التمور والزبيب.

وتشير الطبيبة موضحة في حديث لـ NEWS، إلى أن للتمور والزبيب مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم، أي أنه بعد تناولهما يرتفع مستوى الغلوكوز في الدم بسرعة، وهو ما يشكل خطورة على المصابين بداء السكري. كما تنصح الأشخاص الذين يعانون من مشكلات وأمراض الجهاز الهضمي باستبعاد هذين المنتجين من النظام الغذائي.

وتنصح الخبيرة بعدم شراء الفواكه المجففة غير المعبأة في علب خاصة، لعدم معرفة كم من الوقت مضى على تجفيفها وتخزينها، لأنها قد تحتوي على ميكروبات تسبب اضطراب عمل الأمعاء والتسمم ورد فعل تحسسي.

ووفقا لها، بالطبع الفواكه المجففة مصدر مهم للفيتامينات والعناصر المعدنية الضرورية للجسم، لاحتفاظها بنسبة عالية من الخصائص المفيدة للفواكه الطازجة، لأنها لا تخضع للمعالجة الحرارية

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