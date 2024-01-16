حيلة ذكية للحصول على رائحة ملابس منعشة

MENAFN - Khaberni) خبرني - تشكل الملابس ذات الرائحة اللطيفة والمنعشة أمراً مهماً لدى من يرغبون بالحفاظ على مظهرهم وأناقتهم ودليلاً مهماً على نظافتهم.

وعلى الرغم من إضافة المعطرات إلى الغسيل أثناء غسله الا أن هذه الطريقة لا تحافط على الرائحة العطرة لوقت طويل، فما هو الحل؟!





اخترنا لكم في مقالنا هذا طريقة مذهلة للحفاظ على رائحة الخزانة والملابس عطرة ومنعشة لوقت طويل، إليكم خطوات صنع معطر للملابس:

نأتي بزجاجة بخاخة نظيفة ونملؤها بـ:

– كوب ونصف من الماء.

– ربع كوب من الكحول.

– 3/4 ملعقة صغيرة من زيت عطري ( لافندر، نعناع، ورد جوري، صنوبر، ليمون، .. ).

نغلق غطاء الزجاجة جيدا ونرج المزيج حتى يختلط جيداً، كما ونرجه قبل كل استخدام.