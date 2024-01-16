حيلة ذكية للحصول على رائحة ملابس منعشة

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- Khaberni) خبرني - تشكل الملابس ذات الرائحة اللطيفة والمنعشة أمراً مهماً لدى من يرغبون بالحفاظ على مظهرهم وأناقتهم ودليلاً مهماً على نظافتهم.
وعلى الرغم من إضافة المعطرات إلى الغسيل أثناء غسله الا أن هذه الطريقة لا تحافط على الرائحة العطرة لوقت طويل، فما هو الحل؟!
اخترنا لكم في مقالنا هذا طريقة مذهلة للحفاظ على رائحة الخزانة والملابس عطرة ومنعشة لوقت طويل، إليكم خطوات صنع معطر للملابس:
نأتي بزجاجة بخاخة نظيفة ونملؤها بـ:
– كوب ونصف من الماء.
– ربع كوب من الكحول.
– 3/4 ملعقة صغيرة من زيت عطري ( لافندر، نعناع، ورد جوري، صنوبر، ليمون، .. ).
نغلق غطاء الزجاجة جيدا ونرج المزيج حتى يختلط جيداً، كما ونرجه قبل كل استخدام.
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