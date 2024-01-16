تعرف على أهم أسباب تساقط الشعر

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- Khaberni) خبرني - هناك عدة أسباب محتملة لسقوط الشعر بشكل دائم، ومن الجدير بالذكر أن بعضها يعود إلى عوامل وراثية ولا يمكن تجنبها. وفيما يلي بعض الأسباب الشائعة لسقوط الشعر بشكل دائم:
1. الوراثة: يُعتبر تساقط الشعر الوراثي (الصلع الوراثي) هو السبب الأكثر شيوعًا لفقدان الشعر بشكل دائم. يؤدي الوراثة إلى تقلص الشعر عند الرجال في مناطق معينة مثل الجبين والمنطقة الخلفية من الرأس، وقد يؤثر أيضًا على النساء.
2. اضطراب هرموني: اضطرابات هرمونية مثل فرط الهرمونات الذكرية (التستوستيرون) أو الهرمونات الأنثوية (الاستروجين) يمكن أن تؤدي إلى فقدان الشعر بشكل دائم.
3. التهاب فروة الرأس: بعض حالات التهاب فروة الرأس المزمنة مثل التهاب الجلد التأتبي والصدفية قد تسبب فقدان الشعر الدائم.
4. العلاج الكيميائي: بعض العلاجات الكيميائية المستخدمة في علاج السرطان قد يؤدي إلى فقدان الشعر بشكل دائم. يشمل ذلك العلاج الكيميائي الذي يستهدف خلايا السرطان في الجسم.
5. التوتر النفسي: يمكن أن يؤدي التوتر النفسي المستمر والضغوط النفسية الشديدة إلى فقدان الشعر بشكل دائم، وتعرف هذه الحالة بالصلع العصبي.
إذا كنت تعاني من فقدان شعر دائم، فمن الأفضل أن تستشير طبيب الجلدية لتقييم حالتك وتشخيص السبب المحتمل .
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