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تعرف على أهم أسباب تساقط الشعر

1/16/2024 12:20:28 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - هناك عدة أسباب محتملة لسقوط الشعر بشكل دائم، ومن الجدير بالذكر أن بعضها يعود إلى عوامل وراثية ولا يمكن تجنبها. وفيما يلي بعض الأسباب الشائعة لسقوط الشعر بشكل دائم:


1. الوراثة: يُعتبر تساقط الشعر الوراثي (الصلع الوراثي) هو السبب الأكثر شيوعًا لفقدان الشعر بشكل دائم. يؤدي الوراثة إلى تقلص الشعر عند الرجال في مناطق معينة مثل الجبين والمنطقة الخلفية من الرأس، وقد يؤثر أيضًا على النساء.


2. اضطراب هرموني: اضطرابات هرمونية مثل فرط الهرمونات الذكرية (التستوستيرون) أو الهرمونات الأنثوية (الاستروجين) يمكن أن تؤدي إلى فقدان الشعر بشكل دائم.


3. التهاب فروة الرأس: بعض حالات التهاب فروة الرأس المزمنة مثل التهاب الجلد التأتبي والصدفية قد تسبب فقدان الشعر الدائم.


4. العلاج الكيميائي: بعض العلاجات الكيميائية المستخدمة في علاج السرطان قد يؤدي إلى فقدان الشعر بشكل دائم. يشمل ذلك العلاج الكيميائي الذي يستهدف خلايا السرطان في الجسم.


5. التوتر النفسي: يمكن أن يؤدي التوتر النفسي المستمر والضغوط النفسية الشديدة إلى فقدان الشعر بشكل دائم، وتعرف هذه الحالة بالصلع العصبي.


إذا كنت تعاني من فقدان شعر دائم، فمن الأفضل أن تستشير طبيب الجلدية لتقييم حالتك وتشخيص السبب المحتمل .

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