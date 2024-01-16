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علي جمعة يكشف حكم الحلف بصيغة علي الحرام

1/16/2024 12:20:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - مواقف كثيرة يمر بها الإنسان، ويتخذها حجة للقسم بمختلف الصيغ، منها قد يكون غير جائز أو غير مستحب، وهناك أشخاص يتخذون القسم غلافا للسيطرة على زوجاتهم، «ما حكم من حلف على زوجته بالحرام ألا تكلم صديقتها وماذا يلزمه».. كان هذا سؤال أحد الأشخاص، للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية المصرية السابق.

حكم الحلف بصيغة «علي الحرام»

من حلف على زوجته بالحرام ألا تكلم صديقتها، لا يلزمه شيء ويعد نوع من الحماقة والسخافة، هكذا رد «جمعة» عبر صفحته الخاصة بيوتيوب، على السؤال: «مثل هذا الكلام لا معنى له»، مشيرا إلى أن من يتلفظ بقول علي الحرام، لابد أن يراجع قواعد اللغة في أن يكون الألف واللام في لفظ علي الحرام عوضا عن المضاف إليه، الشخص لا يعرف ماذا يقصد من كلامه.

الحلف بهذه الصيغة ليس يمينا

الحلف بلفظ «علي الحرام»، لا يعد من اليمين ولا كفارة فيه، وفق الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، مشيرا إلى أن هذا الحلف ليس يمينا فعلى الشخص أن يستغفر الله ويرجع عن كلامه ولابد من عدم تكراره مرة أخرى.

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