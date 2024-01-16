هل زوال إسرائيل من علامات الساعة؟ - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني - حروب لا تنتهي منذ أن وجد الكيان الإسرائيلي في المنطقة العربية، أصبحت مثل الفيروس الذي ينشر العدوى في كل مكان، وباتت أمنيات ودعوات الشعوب العربية هي زوال إسرائيل، لكن هل يعد زوال تلك الآفة علامة من علامات الساعة؟، وهو سؤال يدور في أذهان الكثير من الناس، وماذا بعد زوالها ما الذي سيحدث للمنطقة العربية؟، وهذه الأسئلة أجاب عنها الشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على «يوتيوب».

والكثير منا يعتقد أن زوال الاحتلال الإسرائيلي، هو مؤشر على قيام الساعة، ولكن هذا غير صحيح، حسب تصريحات الشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي تحدث عن علاقة زوال إسرائيل بعلامات الساعة، موضحا سرا خطيرا مرتبط بزوالها، وهو دخول أمريكا في المنطقة العربية، ويتبعه تدخل روسيا، وقيام حرب لا تنتهي إلا بتدخل إلهي.

وقال: «زوال الكيان الصهيوني لا نعرف ماذا سيحدث بعده، إسرائيل لا تساوي عند الله جناح بعوضة، تخيل معي زوال إسرائيل ودخول أمريكا فوراً، أنت فاكر إن إسرائيل لما هنرميها في البحر خلاص خلصت الحكاية، وفي الحديث إنكم تقاتلون الروم اللي هما الأمريكان دول، وإذا دخلت أمريكا، ستدخل روسيا دول قبائل أرمينيا، وتقوم حرب وتضطر تحارب، وفي كل الأحوال دا أمر يحتاج لتدخل إلهي، وأنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم، بأن التدخل سيحدث».

ما خلف ستار إسرائيل أقوى من وجودها

وما سنراه بعد انتهاء الكيان الصهيوني، هو أصعب بكثير، وفق ما أوضحه الشيخ علي جمعة، أن إسرائيل نفسها يسهل القضاء عليها، لكن يحميها جيوش ومزوري الحقائق حول جرائمها، قائلا: «مش نهاية الأحزان أن إسرائيل تزول، هي مزروعة هنا، ووراها اللي اعترفوا بيها بعد نص ساعة من إنشائها، ووراها اللي بيغلوشوا عن الحقائق، وأساطيل تدافع عنها، أما إسرائيل في حد ذاتها تروح في ساعتين تلاتة».

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