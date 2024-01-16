في حالة نادرة للغاية.. نعجة تلد 6 حملان بتركيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - وضعت نعجة في ولاية جناق قلعة غربي تركيا، 6 حملان في حالة نادرة الحدوث، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية، اليوم الاثنين.





وأعرب المزارع حسن باريش، الذي يعيش في قرية "كتشي أغيلي"، في حديثه لـ "الأناضول" عن سعادته الكبيرة في وضع نعجته 6 توائم.

وأضاف باريش /78 عاما/ أن هذه الواقعة تحدث لأول مرة رغم عمله في تربية الأغنام مدة 60 عاما، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للخراف جيدة.

يشار أن الأغنام عادة ما تضع صغيرين أو ثلاثة في كل موسم ولادة، إلا أن وضعها لستة حملان وجميعها في صحة جيدة أمر نادر للغاية.