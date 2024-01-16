في حالة نادرة للغاية.. نعجة تلد 6 حملان بتركيا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - وضعت نعجة في ولاية جناق قلعة غربي تركيا، 6 حملان في حالة نادرة الحدوث، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية، اليوم الاثنين.
وأعرب المزارع حسن باريش، الذي يعيش في قرية "كتشي أغيلي"، في حديثه لـ "الأناضول" عن سعادته الكبيرة في وضع نعجته 6 توائم.
وأضاف باريش /78 عاما/ أن هذه الواقعة تحدث لأول مرة رغم عمله في تربية الأغنام مدة 60 عاما، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للخراف جيدة.
يشار أن الأغنام عادة ما تضع صغيرين أو ثلاثة في كل موسم ولادة، إلا أن وضعها لستة حملان وجميعها في صحة جيدة أمر نادر للغاية.
MENAFN16012024000151011027ID1107724699
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.