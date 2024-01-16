مؤسسة جيتس تقر ميزانية قياسية لعام 2024

MENAFN - Khaberni) خبرني - تخطط مؤسسة بيل وميليندا جيتس لإنفاق قياسي يصل إلى 8.6 مليارات دولار هذا العام مع تعثر التمويل الصحي في بلدان أقل دخلا بعد جائحة كوفيد-19.

وترتفع ميزانية 2024 التي وافق عليها مجلس إدارة المؤسسة بأربعة في المئة عن العام الماضي وتزيد ملياري دولار عن 2021.

وقالت المؤسسة في بيان إن ميزانيات الصحة العالمية تشهد تراجعا بشكل عام، كما أن المساهمات في الصحة في الدول ذات الدخل المنخفض تراوح مكانها.

ومؤسسة جيتس بالفعل ممول رئيسي في قطاع الصحة عالميا وقد واجهت انتقادات بسبب تأثيرها الضخم، لكن الرئيس التنفيذي مارك سوزمان قال العام الماضي إنها لا تستطيع التراجع إلى أن يبرز آخرون، مع خطط لإنفاق تسعة مليارات دولار سنويا بحلول عام 2026.

وقال بيل غيتس، ملياردير التكنولوجيا الذي أسس المؤسسة عام 2000 مع زوجته آنذاك ميليندا، والتي لا تزال تعمل معه في هذه المؤسسة "لا يمكننا التحدث عن مستقبل البشرية دون الحديث عن مستقبل الصحة".

وتركز مؤسسة غيتس منذ فترة طويلة على الابتكار في مجال الرعاية الصحية، ويهدف التمويل الجديد إلى أمور من بينها تسهيل الوصول إلى المزيد من التقنيات الجديدة للأشخاص الأكثر ضعفا في العالم.

ويخطط غيتس وغيره من المسؤولين التنفيذيين في المؤسسة لحمل حقائب ظهر في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، الذي يبدأ اليوم الاثنين، لعرض منتجات صحية بسيطة يمكن أن تنقذ حياة الملايين، من لاصقات اللقاحات إلى أداة للموجات فوق الصوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وسيتحدث غيتس أيضا عن إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على نطاق أوسع في هذا الحدث.



