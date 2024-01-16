كريب وبان كيك.. فيديو مستفز لإسرائيليين داخل مطبخ منزل في غزة

MENAFN - Amman Net) بينما يطهو أطفال غزة الطعام على نار الحطب بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من 3 أشهر، يتباهى جنود إسرائيليون بإعداد العشاء في أحد المنازل بعدما نزح عنه أصحابه.فقد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال عنه معلقون إنه "مستفز"، أظهر جنوداً إسرائيليين يحضرون الطعام لأنفسهم في أحد منازل القطاع شمالاً بعدما أفرغ من أصحابه. وأشارت مواقع إسرائيلية إلى أن المنزل يعود لإحدى قيادات حركة حماس، من دون تأكيد للأمر.

وظهر جنود أمام الموقد يحضرون (عجينة الكريب والبان كيك)، فيما يصورهم آخر من ورائهم، ويتحدثون العبرية، ومن خارج المطبخ ظهر آخرون عند طاولة الطعام بانتظار عشائهم على ما يبدو.













يأتي انتشار هذا الفيديو بينما يواصل الفلسطينيون في غزة حصد شهدائهم جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

إلى ذلك، أثار هذا الفيديو غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا أنها ليست أول مرة، حيث انتشرت عدة مشاهد لجنود إسرائيليين يفتشون منازل السكان في قطاع غزة، وأخرى يدمرون فيها متجرا للألعاب، أو يحاولون حرق إمدادات الطعام والمياه، أو حتى يرقصون مرددين شعارات عنصرية، وأثارت صداعاً في رأس القيادات في إسرائيل التي أطلقت منذ السابع من أكتوبر الماضي هجوماً عنيفاً على القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان.

لاسيما أن العديد من المقاطع المصورة التي انتشرت وثقت انتهاكات عدة بحق السكان المدنيين الفلسطينيين وبيوتهم ومنازلهم.