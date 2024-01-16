كريب وبان كيك.. فيديو مستفز لإسرائيليين داخل مطبخ منزل في غزة

(MENAFN
- Amman Net) بينما يطهو أطفال غزة الطعام على نار الحطب بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من 3 أشهر، يتباهى جنود إسرائيليون بإعداد العشاء في أحد المنازل بعدما نزح عنه أصحابه.
فقد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال عنه معلقون إنه "مستفز"، أظهر جنوداً إسرائيليين يحضرون الطعام لأنفسهم في أحد منازل القطاع شمالاً بعدما أفرغ من أصحابه. وأشارت مواقع إسرائيلية إلى أن المنزل يعود لإحدى قيادات حركة حماس، من دون تأكيد للأمر.
وظهر جنود أمام الموقد يحضرون (عجينة الكريب والبان كيك)، فيما يصورهم آخر من ورائهم، ويتحدثون العبرية، ومن خارج المطبخ ظهر آخرون عند طاولة الطعام بانتظار عشائهم على ما يبدو.
يأتي انتشار هذا الفيديو بينما يواصل الفلسطينيون في غزة حصد شهدائهم جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
إلى ذلك، أثار هذا الفيديو غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا أنها ليست أول مرة، حيث انتشرت عدة مشاهد لجنود إسرائيليين يفتشون منازل السكان في قطاع غزة، وأخرى يدمرون فيها متجرا للألعاب، أو يحاولون حرق إمدادات الطعام والمياه، أو حتى يرقصون مرددين شعارات عنصرية، وأثارت صداعاً في رأس القيادات في إسرائيل التي أطلقت منذ السابع من أكتوبر الماضي هجوماً عنيفاً على القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان.
لاسيما أن العديد من المقاطع المصورة التي انتشرت وثقت انتهاكات عدة بحق السكان المدنيين الفلسطينيين وبيوتهم ومنازلهم.
MENAFN16012024000209011053ID1107724681
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.