وائل الدحدوح على جدارية بإدلب السورية

MENAFN - Amman Net) ما زال الرسام السوري عزيز الأسمر يحكي الواقع بريشته من قلب ريف إدلب السورية إلى العالم، فهو بات يُعرف برسمه أبرز الأحداث العالمية على جدران المباني المهدّمة في مدينته.

ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جعل عزيز الأسمر كل رسوماته تتضامن مع القضية الفلسطينية ومع أهالي غزة.

وتظهر الرسومات التي رسمها بريشته مؤخرا على جدار مدرسة بمدينة إدلب، تضامنه مع صحفي الجزيرة وائل الدحدوح، الذي فقد أفرادا من عائلته جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

الرسومات لاقت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولتها وسائل إعلام على نطاق واسع، معنونا إياها بكلمة "معليش"، وقد اعتبر رواد موقع فيسبوك الصحفي وائل الدحدوح الشخص الوحيد الذي "يستحق أن تعلق صوره في كل البيوت العربية لأنه أصدق وأشرف الناس".

وعلّق آخرون في منصة إكس على الجدارية "إدلب السورية ترسم وائل الدحدوح في جدارية".

وائل الدحدوح أعطى العالم دروسا في الصبر والاحتساب، هذا ما قاله عزيز الأسمر للجزيرة نت حين تكلم عن رسوماته الأخيرة التي كانت للزميل الدحدوح.

وأكد الرسام السوري أن صاحب القضية دائما صابر ومتحمل مهما اشتد عليه البلاء، كما وجه في كلامه رسالة لأهالي غزة أنهم هم الأولوية حاليا، فرغم ما يمر به أهالي إدلب فإن القضية الفلسطينية تبقى هي الأولوية.

يذكر أن عزيز الأسمر يتنقّل كل يوم بين جدران إدلب المدمرة باحثا عن ضالّته لكي يختار من أحد الجدران المتهالكة أرضية للوحته الجديدة، قبل أن يطلق العنان لريشته وألوانه لتجسيد قصة من وحي الأحداث في سوريا والعالم.

ويمتلك الأسمر موهبة فنية في الرسم أتقنها منذ صغره من دون أن يحصل يوما على تدريبات أو أي دورات أكاديمية في الرسم، بل تعلم هذا الفن بالوراثة، كما يقول، فأبوه يتقن كتابة الخط العربي، وأخواله يحترفون فن الرسم.