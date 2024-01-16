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في الطريق إلى المستشفى

1/16/2024 12:18:21 AM
(MENAFN- Amman Net) قال سائق التاكسي الصفراء، وهو يرتشف قهوته في كأس ورقية ناوله إياها عامل مقهى رصيفي: "والله يختي الحالة صعبة جماعة الأوبر ما خلولنا رزق". لم ينطق بذلك في إجابة عن أي سؤال طرحتُه عليه. بقيت واجمة صامتة منذ صعودي إلى السيارة، ربما أومأتُ برأسي شاكرة، عندما عرض علي من باب المجاملة كأس قهوة حين اشتراها لنفسه. كنت شاردة أفكر في صديقتي المقرّبة ذات الجمال والرشاقة، المعروفة بمقتها الأطباء والمستشفيات، وباعتدادها بجسدها المثالي الخالي من الأمراض وبصحتها الموفورة، رغم تقدّمها في العمر، وبمواظبتها على ممارسة الرياضة، وهي الحريصة على تناول الأكل الصحّي، والفخورة بأنها لم تحتج يوما لتناول أي دواء، حتى لو مسكّن صداع، كونها تؤمن بأن الشفاء من الأمراض يكمن في الطبيعة الكفيلة بعلاج أمراضنا مهما كانت مستعصية، وغالبا ما تقرع الصديقات المدخّنات المتقاعسات عن ممارسة الرياضة مثلما تفعل يوميا، وتحذّرهن من عواقب هذا السلوكيات المدمّرة والخطيرة.
كثيرا ما اتهمتُها بالمبالغة في التركيز على نفسها، وأحيانا كنتُ أجد في ذلك طيفا من الأنانية، ومصادرةً لحق الآخرين في عدم الاكتراث، لتجد نفسها، بين ليلة وضحاها، في مواجهة أمام موقفٍ صعب لا يُحتمل، إذ وقعت وحيدتها الثلاثينية فريسة المرض، وبعد إجراء فحوصات عديدة، قرّر الأطباء أن الحالة في غاية الخطورة، وأن كليتيها على وشك التوقف نهائيا، وأن الأمل الوحيد لنجاتها هو الحصول على كلية متبرّع مطابقة. لم تتردد الصديقة، ولم تفكّر مرّتين، قبل أن تقول للطبيب المشرف على الحالة إنها جاهزة لتقديم كليتها المطابقة، بل وروحها إنقاذا لابنتها من مصير قاتم يتربص بها.
قال السائق الثرثار "حال البلد واقف، الناس تغيرت، والغلا ذبحنا. السيارة كل يوم بتخرب وقطع الغيار غالية، والشغلة مش جايبه همّها". فكّرت أن أصرخ في وجهه أو أطلب منه التوقّف حالا، كي أترجّل من السيارة وأتابع طريقي سيرا على الأقدام، غير أني كنت متعبة، ولم أتخيّل نفسي قادرة على ذلك. سيطرت عليّ حالة من الحزن، وأنا أتخيّل صديقتي المعادية للطب، وهي تحت رحمة الجرّاحين ومشارطهم التي ستعمل على جسدها تمزيقا. فكّرت في قسوة الحياة التي تضعنا أمام اختباراتٍ عصيبة، وتوقظنا من أوهام القوة والاكتمال، حين نظنّ، في لحظات قوتنا، أننا نملك السيطرة على أي تفصيل من حياتنا، لنكتشف، في موقفٍ كهذا، مقدار الهشاشة وقلة الحيلة والضعف فينا، ما يجعلنا في حالة عجز مطلقة أمام مفاجآت الحياة غير السارّة.
أدار السائق مفتاح الراديو، فانطلق صوت أم كلثوم وهي تغنّي "كله في حبك يهون"، تيقّنت أن اليأس قد أصابه من إمكانية تفاعلى مع همومه المتعلقة بأسعار قطع غيار السيارات. فكّرتُ في الحب، تلك الطاقة الهائلة التي تكتنف أرواحنا، وتدفعنا إلى فعل المستحيل من أجل من نحبّ، نتجاوز بكل بساطة جراحنا، ندوس على رغباتنا الشخصية، نضحّي من أجلهم بالغالي الذي يصير رخيصا فداء لهم، نتحمّل من أجلهم الأذى، ونصبر ونتعب من أجل راحتهم، ونظل نعطي بلا حساب أو توقّف.
وصلت إلى المستشفى، حيث ترقد صديقتي، بعد أن خضعت للعملية. نقدتُ السائق أجرته، وقد أحسّ بارتياح لمغادرتي، لأني زبونة مملّة. شعرتُ بالتردّد، وأنا أوشك على الوصول إلى غرفتها. تملكتني الخشية من مواجهة لحظة انكسارها، وقد نقص جسدها المثالي كثيرا، غير أني وجدتُها ضاحكة مشرقة، رغم أثر الجرح الذي ما زال طريا، وقد اكتملت روحها كليا بالحبّ الذي من أجله يهون كل شي.

*العربي الجديد

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