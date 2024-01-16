تعيين نيكولا دفيليير رئيسًا تنفيذيًا لـ مجموعة المطار الدولي

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عمّان، كانون الثاني 2024: أعلنت "مجموعة المطار الدولي"، الشركة الأردنية المسؤولة عن إعادة تأهيل مطار الملكة علياء الدولي وتوسعته وتشغيله، مؤخرًا تعيين نيكولا دفيليير في منصب الرئيس التنفيذي اعتبارًا من 14 كانون الثاني 2024، وذلك خلفًا لنيكولا كلود.

يمتلك دفيليير خبرة تزيد عن 20 عامًا من العمل في قطاع المطارات؛ حيث شَغِل مسبقًا منصب المدير التنفيذي للتطوير الدولي لمشاريع البنى التحتية في مقر إدارة مطارات فينسي لمدة 12 عامًا. ومن ثم، تولى دفيليير منصب الرئيس التنفيذي لمطار فينسي في كمبوديا لثلاثة أعوام. وخلال هذه الفترة، أشرف على إنشاء المشاريع الكبرى وإدارتها، بما يشمل مطار بنوم بنه الدولي، ومطار سييم ريب، ومطار سيهانوكفيل الدولي، ثمّ جرى تعيينه خلال فترة عمله في مطار فينسي مديرًا تنفيذيًا لعمليات الطرق للأنشطة الدولية.

عام 2016، انضم دفيليير إلى مجموعة مطارات باريس نائبًا للرئيس التنفيذي لمطارات رافينالا. ومن خلال منصبه، أدار العمليات في مطاريْن رئيسييْن في مدغشقر لمدة ثلاثة أعوام. ومنذ عام 2019، تولى دفيليير مهام عضو مجلس الإدارة والعديد من اللجان التنفيذية في الشركات التابعة الرئيسية ضمن محفظة أعمال مجموعة مطارات باريس، بما يشمل مجموعة تاف للمطارات (15 مطارًا)، ومطار ليجي ومطار ستيوارت (في نيويورك).

وتعليقًا على تعيينه، قال دفيليير: "أود أن أعرب عن خالص تقديري لزميلي العزيز نيكولا كلود لقيادته المتميزة على مدار الأعوام الأربعة الماضية. يشرفني شخصيًا الانضمام إلى فريق "مجموعة المطار الدولي"، وأتطلع إلى الإسهام في التطوير المستمر لمطار الملكة علياء الدولي، وتعزيز مكانته بوصفه مطارًا تنافسيًا إقليميًا وصديقًا للمناخ. وسيظل تركيزنا الراسخ على تقديم خدمات استثنائية للمسافرين مع تشكيل تجربة مطار مضيافة تُشعرهم وكأنهم في بيوتهم".

وأضاف: "مع وجود العديد من الخطط الطموحة التي تلوح في الأفق والإنجازات التي يتعين تحقيقها، فإنني على ثقة من أننا، جنبًا إلى جنب مع الحكومة الأردنية، بالإضافة إلى موظفينا المتفانين والشركاء والمساهمين، سنعزز مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".