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وفيات المملكة اليوم الأثنين

1/16/2024 12:18:21 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • طلبة الثانوية العامة المشتركين في الدورة التكميلية للعام الدراسي 2023 يختتمون جلساتهم الامتحانية بتقدم 28244 مشتركا ومشتركة بالفرع العلمي لمبحث الكيمياء.
  • اللجنة المالية النيابية تناقش قانون الموازنة العامة لسنة 2024، حيث تناقش موازنة ديوان المحاسبة.
  • مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وينفذون جولات استفزازية في باحاته، بحماية قوات الاحتلال.
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنفذ اقتحامات واعتقالات جديدة شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فجر الاثنين
  • صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تنقل عن مسؤولين أمريكيين، أن إسرائيل أوضحت خلال المناقشات أن حملتها العسكرية عالية الكثافة ستستمر طوال شهر كانون الثاني الجاري.
  • القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) تعلن عن أنّها أسقطت عصر الأحد، صاروخ كروز أُطلق من منطقة تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن باتّجاه مدمّرة أميركية في جنوب البحر الأحمر.
  • تكون الأجواء باردة في اغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة خاصة في شمال ووسط المملكة، فيما تكون الأجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. وفيات المملكة اليوم الأثنين 2024-01-15

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