(MENAFN
- Amman Net)
طلبة الثانوية العامة المشتركين في الدورة التكميلية للعام الدراسي 2023 يختتمون جلساتهم الامتحانية بتقدم 28244 مشتركا ومشتركة بالفرع العلمي لمبحث الكيمياء.
اللجنة المالية النيابية تناقش قانون الموازنة العامة لسنة 2024، حيث تناقش موازنة ديوان المحاسبة.
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وينفذون جولات استفزازية في باحاته، بحماية قوات الاحتلال.
قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنفذ اقتحامات واعتقالات جديدة شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فجر الاثنين
صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تنقل عن مسؤولين أمريكيين، أن إسرائيل أوضحت خلال المناقشات أن حملتها العسكرية عالية الكثافة ستستمر طوال شهر كانون الثاني الجاري.
القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) تعلن عن أنّها أسقطت عصر الأحد، صاروخ كروز أُطلق من منطقة تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن باتّجاه مدمّرة أميركية في جنوب البحر الأحمر.
تكون الأجواء باردة في اغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة خاصة في شمال ووسط المملكة، فيما تكون الأجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. وفيات المملكة اليوم الثلاثاء 2024-01-16
احمد عبد القادر حسن المحروق
طلال محمد ظاهر الزيدان
مصطفى محمد سعيفان
مريم حسن سليم فندي
جمال جميل القريني
نعمة عبد حسن درويش
ابراهيم محمد العفيفي
حرب سالم ابو غليون
محمد حمدان عيال عواد
رقية عبدالرحمن سعيد عبد المجيد
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