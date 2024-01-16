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- Amman Net)
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تكون الأجواء باردة في اغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة خاصة في شمال ووسط المملكة، فيما تكون الأجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. طقس المملكة اليوم الثلاثاء 2024-01-16
علي جادالله
عمان نت -يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في مناطق البادية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
وبحسب التقرير، تغطي سماء المملكة يوم غدٍ الأربعاء، كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع بقاء الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ويطرأ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء يومي الخميس والجمعة باردة نسبيا في أغلب المناطق، بينما تميل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 4، وفي مرتفعات الشراة 11 - 3، وفي مناطق البادية 17 - 5، وفي مناطق السهول 16 - 8، وفي الأغوار الشمالية 23 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 14، وفي البحر الميت 24 - 13، وفي خليج العقبة 25 - 13 درجة مئوية.
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