MENAFN - Amman Net)طلبة الثانوية العامة المشتركين في الدورة التكميلية للعام الدراسي 2023 يختتمون جلساتهم الامتحانية بتقدم 28244 مشتركا ومشتركة بالفرع العلمي لمبحث الكيمياء.اللجنة المالية النيابية تناقش قانون الموازنة العامة لسنة 2024، حيث تناقش موازنة ديوان المحاسبة.مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وينفذون جولات استفزازية في باحاته، بحماية قوات الاحتلال.قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنفذ اقتحامات واعتقالات جديدة شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فجر الاثنينصحيفة واشنطن بوست الأمريكية تنقل عن مسؤولين أمريكيين، أن إسرائيل أوضحت خلال المناقشات أن حملتها العسكرية عالية الكثافة ستستمر طوال شهر كانون الثاني الجاري.القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) تعلن عن أنّها أسقطت عصر الأحد، صاروخ كروز أُطلق من منطقة تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن باتّجاه مدمّرة أميركية في جنوب البحر الأحمر.تكون الأجواء باردة في اغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة خاصة في شمال ووسط المملكة، فيما تكون الأجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. أخبار 01/16/2024 - 00:43 الملك يحذر من تصاعد الخطاب المتطرف من المسؤولين الإسرائيليين

تلقى الملك عبدالله الثاني، الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء هولندا مارك روته، أعاد جلالته خلاله التأكيد على ضرورة ضغط المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وحذر من تصاعد الخطاب

اقرأ المزيد 01/16/2024 - 00:23 هل يؤجل العدوان على غزة الانتخابات في الأردن؟

*عامر بني عامر مدير مركز“راصد”: – أستبعد تأجيل الانتخابات المقبلة على اعتبار أن المملكة مرت بظروف أصعب في السابق، ومع ذلك لم تؤجل الاستحقاقات الدستورية -أرجح أن يكون حل البرلمان الحالي وتحديد موعد

اقرأ المزيد 01/16/2024 - 00:18 الأردن يكتسح ماليزيا في أمم آسيا

اكتسح المنتخب الأردني لكرة القدم، نظيره الماليزي بأربعة أهداف نظيفة، محققا أكبر انتصار منذ انطلاق بطولة كأس أمم آسيا. وسجل أهداف الأردن الأربعة محمود مرضي وموسى التعمري بواقع هدفين لكل منهما. وافتتح

اقرأ المزيد 01/15/2024 - 15:58 الإستهلاكية المدنية: لن نرفع أسعار أي سلعة قبل انتهاء رمضان

قال مدير عام المؤسسة المدنية، سلمان القضاة، إن المؤسسة حريصة على توفير مخزون استراتيجي، من جميع الأصناف خاصة الأساسية، كالسكر والأرز والزيوت النباتية والحليب المجفف، بأقل الأسعار، وبجودة عالية، خاصة

اقرأ المزيد 01/15/2024 - 15:40 استغلال لعواطف الأفراد... تحذيرات من جمع التبرعات غير مشروعة لأهالي غزة

ما أن يسمع البعض عن أشخاص يقومون بجمع التبرعات لصالح سكان قطاع غزة، حتى يشعروا بالتعاطف، نظرا للظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها القطاع، جراء الحرب الإسرائيلية التي بدأت منذ السابع من شهر تشرين

اقرأ المزيد 01/15/2024 - 15:27 ارتفاع التضخم لعام 2023 بنسبة 2.08% ومستويات الأجور على حالها

المرصد العمالي الأردني -ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لعام 2023 بنسبة 2.08 بالمئة مقارنةً مع عام 2022 وفقا لرصد التقرير الشهري الذي أصدرته دائرة الإحصاءات العامة. وعلى المستوى

اقرأ المزيد 01/15/2024 - 15:19 صندوق النقد: الإقتصاد الأردني قد يتأثر بسبب استمرار الحرب على غزة

حذر صندوق النقد الدولي من احتمالية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها على الأردن، مشيرا إلى أن استمرار الحرب لعام وأكثر مع اتساع نطاقها قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى أقل من 2%

اقرأ المزيد 01/15/2024 - 14:35 أبرز ما تناوله كتاب الصحف ليوم الاثنين ., استمع

ماذا تعني اليوم مرافعة إسرائيل؟ تحت هذا العنوان كتبت اورنيلا سكر في الدستور وتقول إن مرافعة افريقيا الجنوبية ضد ممارسات اسرائيل مسألة مهمة من الناحية القانونية وتثبيت الجرم وادانته قانونيا وانسانيا

اقرأ المزيد 01/15/2024 - 14:29 التنمية: 281 أسرة مستفيدة من مساكن الأسر العفيفة العام الماضي

بلغ عدد المساكن التي نفذتها وزارة التنمية الاجتماعية خلال العام الماضي، من خلال المبادرات الملكية السامية، وموازنة اللامركزية والجهات الشريكة والتبرعات المقدمة لهذه الغاية 281 مسكنًا بين إنشاء وشراء

اقرأ المزيد 01/15/2024 - 14:26 خطاب أبو عبيدة بعد 100 يوم من الحرب على غزة حديث مواقع التواصل .. استمع

خطاب الناطق الرسمي باسم كتائب الق.سام واستهدافهم نحو ألف آلية عسكرية في غزة خلال 100 يوم حديث مواقع التواصل الاجتماعي رنا العفيفي علقت :الملثم له الهيبة اذا ظهر او نطق ....نصركم الله وسدد رميكم وعلقت



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