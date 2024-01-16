(MENAFN
- Amman Net)
طلبة الثانوية العامة المشتركين في الدورة التكميلية للعام الدراسي 2023 يختتمون جلساتهم الامتحانية بتقدم 28244 مشتركا ومشتركة بالفرع العلمي لمبحث الكيمياء.
اللجنة المالية النيابية تناقش قانون الموازنة العامة لسنة 2024، حيث تناقش موازنة ديوان المحاسبة.
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وينفذون جولات استفزازية في باحاته، بحماية قوات الاحتلال.
قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنفذ اقتحامات واعتقالات جديدة شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فجر الاثنين
صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تنقل عن مسؤولين أمريكيين، أن إسرائيل أوضحت خلال المناقشات أن حملتها العسكرية عالية الكثافة ستستمر طوال شهر كانون الثاني الجاري.
القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) تعلن عن أنّها أسقطت عصر الأحد، صاروخ كروز أُطلق من منطقة تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن باتّجاه مدمّرة أميركية في جنوب البحر الأحمر.
تكون الأجواء باردة في اغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة خاصة في شمال ووسط المملكة، فيما تكون الأجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. أخبار 01/16/2024 - 00:43 الملك يحذر من تصاعد الخطاب المتطرف من المسؤولين الإسرائيليين
تلقى الملك عبدالله الثاني، الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء هولندا مارك روته، أعاد جلالته خلاله التأكيد على ضرورة ضغط المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وحذر من تصاعد الخطاب
اقرأ المزيد 01/16/2024 - 00:23 هل يؤجل العدوان على غزة الانتخابات في الأردن؟
*عامر بني عامر مدير مركز“راصد”: – أستبعد تأجيل الانتخابات المقبلة على اعتبار أن المملكة مرت بظروف أصعب في السابق، ومع ذلك لم تؤجل الاستحقاقات الدستورية -أرجح أن يكون حل البرلمان الحالي وتحديد موعد
اقرأ المزيد 01/16/2024 - 00:18 الأردن يكتسح ماليزيا في أمم آسيا
اكتسح المنتخب الأردني لكرة القدم، نظيره الماليزي بأربعة أهداف نظيفة، محققا أكبر انتصار منذ انطلاق بطولة كأس أمم آسيا. وسجل أهداف الأردن الأربعة محمود مرضي وموسى التعمري بواقع هدفين لكل منهما. وافتتح
اقرأ المزيد 01/15/2024 - 15:58 الإستهلاكية المدنية: لن نرفع أسعار أي سلعة قبل انتهاء رمضان
قال مدير عام المؤسسة المدنية، سلمان القضاة، إن المؤسسة حريصة على توفير مخزون استراتيجي، من جميع الأصناف خاصة الأساسية، كالسكر والأرز والزيوت النباتية والحليب المجفف، بأقل الأسعار، وبجودة عالية، خاصة
اقرأ المزيد 01/15/2024 - 15:40 استغلال لعواطف الأفراد... تحذيرات من جمع التبرعات غير مشروعة لأهالي غزة
ما أن يسمع البعض عن أشخاص يقومون بجمع التبرعات لصالح سكان قطاع غزة، حتى يشعروا بالتعاطف، نظرا للظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها القطاع، جراء الحرب الإسرائيلية التي بدأت منذ السابع من شهر تشرين
اقرأ المزيد 01/15/2024 - 15:27 ارتفاع التضخم لعام 2023 بنسبة 2.08% ومستويات الأجور على حالها
المرصد العمالي الأردني -ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لعام 2023 بنسبة 2.08 بالمئة مقارنةً مع عام 2022 وفقا لرصد التقرير الشهري الذي أصدرته دائرة الإحصاءات العامة. وعلى المستوى
اقرأ المزيد 01/15/2024 - 15:19 صندوق النقد: الإقتصاد الأردني قد يتأثر بسبب استمرار الحرب على غزة
حذر صندوق النقد الدولي من احتمالية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها على الأردن، مشيرا إلى أن استمرار الحرب لعام وأكثر مع اتساع نطاقها قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى أقل من 2%
اقرأ المزيد 01/15/2024 - 14:35 أبرز ما تناوله كتاب الصحف ليوم الاثنين ., استمع
ماذا تعني اليوم مرافعة إسرائيل؟ تحت هذا العنوان كتبت اورنيلا سكر في الدستور وتقول إن مرافعة افريقيا الجنوبية ضد ممارسات اسرائيل مسألة مهمة من الناحية القانونية وتثبيت الجرم وادانته قانونيا وانسانيا
اقرأ المزيد 01/15/2024 - 14:29 التنمية: 281 أسرة مستفيدة من مساكن الأسر العفيفة العام الماضي
بلغ عدد المساكن التي نفذتها وزارة التنمية الاجتماعية خلال العام الماضي، من خلال المبادرات الملكية السامية، وموازنة اللامركزية والجهات الشريكة والتبرعات المقدمة لهذه الغاية 281 مسكنًا بين إنشاء وشراء
اقرأ المزيد 01/15/2024 - 14:26 خطاب أبو عبيدة بعد 100 يوم من الحرب على غزة حديث مواقع التواصل .. استمع
خطاب الناطق الرسمي باسم كتائب الق.سام واستهدافهم نحو ألف آلية عسكرية في غزة خلال 100 يوم حديث مواقع التواصل الاجتماعي رنا العفيفي علقت :الملثم له الهيبة اذا ظهر او نطق ....نصركم الله وسدد رميكم وعلقت
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