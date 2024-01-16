ارتفاع التضخم لعام 2023 بنسبة 2.08% ومستويات الأجور على حالها

MENAFN - Amman Net) المرصد العمالي الأردني -ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لعام 2023 بنسبة 2.08 بالمئة مقارنةً مع عام 2022 وفقا لرصد التقرير الشهري الذي أصدرته دائرة الإحصاءات العامة.

وعلى المستوى الشهري فقد سجلت أسعار المستهلك لشهر كانون أول ارتفاعاً نسبته 1.64 بالمئة مقارنةً مع الشهر ذاته من عام 2022، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.23 بالمئة (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر تشرين ثاني الذي سبقه من عام 2023.

وبلغ الرقم القياسي لعام 2023 ما مقداره 109.02 مقابل 106.79 لعام 2022، وبلغ الرقم القياسي لشهر كانون أول من عام 2023 ما مقداره 109.82 مقابل 108.05 للشهر المقابل من عام 2022. وبلغ الرقم القياسي لشهر كانون أول من عام 2023 ما مقداره 109.82 مقابل 109.56 للشهر الذي سبقه من نفس العام.

وعلى الرغم من هذه الارتفاعات، إلا أن مستويات الأجور في الأردن ما تزال على حالها أكان بالنسبة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (البالغ 260 دينارا) أو حتى الأجور في القطاع العام وبخاصة علاوة غلاء المعيشة الشهرية البالغة 135 دينارا، التي لم تزد منذ نحو 10 سنوات.

وكانت الحكومة تراجعت في كانون ثاني من العام الماضي عن تطبيق قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى للأجور تلقائيا وفق معدلات التضخم المعلنة من قبل دائرة الإحصاءات العامة، وقررت عدم رفعه حتى عام 2025.

وبالعودة إلى تقرير الإحصاءات العامة، فقد ساهم بشكل رئيسي في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لعام 2023 مقارنة مع عام 2022 مجموعات سلعية عديدة مثل "الوقود والإنارة" بنسبة 5.76 بالمئة، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 5.70 بالمئة، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 4.94 بالمئة، و"الثقافة والترفيه" بنسبة 4.37 بالمئة، و"الإيجارات" بنسبة 4.10 بالمئة، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعات "الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة (7.88 بالمئة)، و"الملابس" بنسبة (1.01 بالمئة)، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة (0.83%)، و"المشروبات والمرطبات" بنسبة (0.76 بالمئة).

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون أول من عام 2023 مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022، مجموعة "المياه والصرف الصحي" بنسبة 7.34 بالمئة، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 6.49 بالمئة، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86 بالمئة، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.21 بالمئة، و "اللحوم والدواجن" بنسبة 4.70 بالمئة.

في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون أول من عام 2023 مقارنة مع شهر تشرين ثاني الذي سبقه من نفس العام مجموعات "المياه والصرف الصحي" بنسبة 7.34 بالمئة، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86 بالمئة، و"اللحوم والدواجن" بنسبة 1.99 بالمئة، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 1.88 بالمئة، و "الإيجارات" بنسبة 1.87 بالمئة.