ارتفاع التضخم لعام 2023 بنسبة 2.08% ومستويات الأجور على حالها

(MENAFN
- Amman Net) المرصد العمالي الأردني -ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لعام 2023 بنسبة 2.08 بالمئة مقارنةً مع عام 2022 وفقا لرصد التقرير الشهري الذي أصدرته دائرة الإحصاءات العامة.
وعلى المستوى الشهري فقد سجلت أسعار المستهلك لشهر كانون أول ارتفاعاً نسبته 1.64 بالمئة مقارنةً مع الشهر ذاته من عام 2022، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.23 بالمئة (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر تشرين ثاني الذي سبقه من عام 2023.
وبلغ الرقم القياسي لعام 2023 ما مقداره 109.02 مقابل 106.79 لعام 2022، وبلغ الرقم القياسي لشهر كانون أول من عام 2023 ما مقداره 109.82 مقابل 108.05 للشهر المقابل من عام 2022. وبلغ الرقم القياسي لشهر كانون أول من عام 2023 ما مقداره 109.82 مقابل 109.56 للشهر الذي سبقه من نفس العام.
وعلى الرغم من هذه الارتفاعات، إلا أن مستويات الأجور في الأردن ما تزال على حالها أكان بالنسبة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (البالغ 260 دينارا) أو حتى الأجور في القطاع العام وبخاصة علاوة غلاء المعيشة الشهرية البالغة 135 دينارا، التي لم تزد منذ نحو 10 سنوات.
وكانت الحكومة تراجعت في كانون ثاني من العام الماضي عن تطبيق قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى للأجور تلقائيا وفق معدلات التضخم المعلنة من قبل دائرة الإحصاءات العامة، وقررت عدم رفعه حتى عام 2025.
وبالعودة إلى تقرير الإحصاءات العامة، فقد ساهم بشكل رئيسي في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لعام 2023 مقارنة مع عام 2022 مجموعات سلعية عديدة مثل "الوقود والإنارة" بنسبة 5.76 بالمئة، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 5.70 بالمئة، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 4.94 بالمئة، و"الثقافة والترفيه" بنسبة 4.37 بالمئة، و"الإيجارات" بنسبة 4.10 بالمئة، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعات "الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة (7.88 بالمئة)، و"الملابس" بنسبة (1.01 بالمئة)، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة (0.83%)، و"المشروبات والمرطبات" بنسبة (0.76 بالمئة).
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون أول من عام 2023 مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022، مجموعة "المياه والصرف الصحي" بنسبة 7.34 بالمئة، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 6.49 بالمئة، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86 بالمئة، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.21 بالمئة، و "اللحوم والدواجن" بنسبة 4.70 بالمئة.
في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون أول من عام 2023 مقارنة مع شهر تشرين ثاني الذي سبقه من نفس العام مجموعات "المياه والصرف الصحي" بنسبة 7.34 بالمئة، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86 بالمئة، و"اللحوم والدواجن" بنسبة 1.99 بالمئة، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 1.88 بالمئة، و "الإيجارات" بنسبة 1.87 بالمئة.
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