الأردن يكتسح ماليزيا في أمم آسيا

(MENAFN
- Amman Net) اكتسح المنتخب الأردني لكرة القدم، نظيره الماليزي بأربعة أهداف نظيفة، محققا أكبر انتصار منذ انطلاق بطولة كأس أمم آسيا.
وسجل أهداف الأردن الأربعة محمود مرضي وموسى التعمري بواقع هدفين لكل منهما.
وافتتح مرضي التسجيل مبكرا قبل أن يضاعف التعمري النتيجة من علامة الجزاء، قبل أن يعود مرضي ويسجل الثالث ويغادر الملعب مصابا.
وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وقع التعمري على هدفه الثاني ورابع أهداف "النشامى" بطريقة رائعة.
وتصدر الأردن المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية التي انتصرت على البحرين بثلاثة أهداف لهدف.
وأمام "النشامى" اختبار حقيقي لمواصلة إبداعاتهم في المباراة الأولى، إذ يصطدم بشريكه في الصدارة كوريا الجنوبية في الجولة الثانية من البطولة.
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