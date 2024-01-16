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الأردن يكتسح ماليزيا في أمم آسيا

1/16/2024 12:18:20 AM
(MENAFN- Amman Net) اكتسح المنتخب الأردني لكرة القدم، نظيره الماليزي بأربعة أهداف نظيفة، محققا أكبر انتصار منذ انطلاق بطولة كأس أمم آسيا.

وسجل أهداف الأردن الأربعة محمود مرضي وموسى التعمري بواقع هدفين لكل منهما.

وافتتح مرضي التسجيل مبكرا قبل أن يضاعف التعمري النتيجة من علامة الجزاء، قبل أن يعود مرضي ويسجل الثالث ويغادر الملعب مصابا.

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وقع التعمري على هدفه الثاني ورابع أهداف "النشامى" بطريقة رائعة.

وتصدر الأردن المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية التي انتصرت على البحرين بثلاثة أهداف لهدف.

وأمام "النشامى" اختبار حقيقي لمواصلة إبداعاتهم في المباراة الأولى، إذ يصطدم بشريكه في الصدارة كوريا الجنوبية في الجولة الثانية من البطولة.

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