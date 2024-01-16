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الأونروا: نحن أمام أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ 1948

1/16/2024 12:17:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ما يحدث في غزة، منذ بداية الحرب، بأنه أكبر تهجير للشعب الفلسطيني.


وقالت وكالة "الأونروا" في منشور لها على موقع "أكس"، إنّ ما حدث في غزة، خلال الأيام المئة الماضية، هو "أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948"، وأنّ جيلاً كاملاً من الأطفال الفلسطينيين، "يعاني من الصدمة، وقد تعرّض الآلاف للإبادة والتشويه واليتم".


وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، إلى 24 ألفا و100 شهيد، إلى جانب ارتفاع عدد الإصابات ليصل إلى 60 ألفا و834 إصابة، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص).

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