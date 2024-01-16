اقتحامات إسرائيلية جديدة بالضفة الغربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات إسرائيلية اقتحمت قبيل فجر اليوم الثلاثاء مخيم عين السلطان في مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية وحاصرت منزلا داخله.
وقالت المصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت بالتزامن بلدتي بيت سيرا في رام الله وسط الضفة وإذنا ورأس الجورة في الخليل جنوبا.
وكان الجيش الإسرائيلي توغل قبيل ذلك في مدينة نابلس شمالي الضفة في إطار الاقتحامات الليلية التي تصاعدت وتيرتها منذ أطلقت المقاومة معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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