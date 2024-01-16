اقتحامات إسرائيلية جديدة بالضفة الغربية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات إسرائيلية اقتحمت قبيل فجر اليوم الثلاثاء مخيم عين السلطان في مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية وحاصرت منزلا داخله.



وقالت المصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت بالتزامن بلدتي بيت سيرا في رام الله وسط الضفة وإذنا ورأس الجورة في الخليل جنوبا.



وكان الجيش الإسرائيلي توغل قبيل ذلك في مدينة نابلس شمالي الضفة في إطار الاقتحامات الليلية التي تصاعدت وتيرتها منذ أطلقت المقاومة معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.