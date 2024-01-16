لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجتمع لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة في مجلس النواب الثلاثاء، لمناقشة الخدمات الالكترونية والرقمية لوزارة الصحة، فيما تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب لمناقشة مشاريع قوانين وقضايا عدة.



حيث تواصل اللجنة المالية النيابية، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لهيئة الأوراق المالية، شركة بورصة عمّان، مركز ايداع هيئة الأوراق المالية، شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، المركز الوطني للأمن السيبراني، المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.



وتزور لجنة الاقتصاد والاستثمار، غرفة تجارة الأردن، وذلك للاطلاع على المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع التجاري.



وتبحث لجنة الخدمات العامة والنقل، الخطط والاستراتيجيات لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي.



فيما تقوم لجنة السياحة والآثار، بزيارة الملكية الأردنية للاطلاع على الخدمات المقدمة للمسافرين.



وتناقش لجنة الصحة والغذاء، موضوع نظام ترخيص المختبرات والتحاليل الطبية.

