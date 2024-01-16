تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم الثلاثاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية .



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة بوجه عام، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.



وحذرت من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في مناطق البادية ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

