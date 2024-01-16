تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم الثلاثاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية .
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة بوجه عام، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.
وحذرت من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في مناطق البادية ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
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