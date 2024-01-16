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بلاغ عن حادث جديد جنوب البحر الأحمر

1/16/2024 12:17:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد نحو 57 ميلا بحريا شمال غرب مدينة عصب الإريترية في جنوب البحر الأحمر.


يأتي هذا الإعلان بينما تواترت في الآونة الأخيرة عمليات استهداف السفن في البحر الأحمر وباب المندب من قبل الحوثيين في إطار تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.


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