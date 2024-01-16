بلاغ عن حادث جديد جنوب البحر الأحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد نحو 57 ميلا بحريا شمال غرب مدينة عصب الإريترية في جنوب البحر الأحمر.
يأتي هذا الإعلان بينما تواترت في الآونة الأخيرة عمليات استهداف السفن في البحر الأحمر وباب المندب من قبل الحوثيين في إطار تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.
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