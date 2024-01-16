شاهد بالفيديو - وائل الدحدوح يلعب كرة القدم مع نازحين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بث ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح وهو يلعب كرة القدم ليلا مع نازحين داخل مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع.
وقد استشهدت زوجة الدحدوح وابنه البالغ من العمر 15 عامًا وابنته البالغة من 7 سنوات وحفيده الرضيع، في غارة جوية جنوب غزة يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم إعلان إسرائيل قبل الهجوم أن المنطقة آمنة، ثم استشهد ابنه البكر حمزة مع زميله مصطفى ثريا بقصف الاحتلال، في 7 يناير/كانون الثاني الجاري عندما استهدفت سيارته في غزة.
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