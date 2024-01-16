Tuesday, 16 January 2024 10:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن اليوم

1/16/2024 12:17:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد أعضاء مجلس الأمن اليوم الثلاثاء مشاورات مغلقة بشأن اليمن.


ومن المتوقع أن يستمع الأعضاء إلى إحاطات بشأن اليمن من المبعوث الخاص إلى اليمن، هانز جروندبرج، ومن مساعد إدارة الشؤون الإنسانية، جويس مسويا، ومن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اللواء مايكل بيري.


وناقش المجلس الأسبوع الماضي، بطلب روسي، الضربات الأميركية والبريطانية على المدن اليمنية.

MENAFN16012024000208011052ID1107724660

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث