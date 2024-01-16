جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد أعضاء مجلس الأمن اليوم الثلاثاء مشاورات مغلقة بشأن اليمن.
ومن المتوقع أن يستمع الأعضاء إلى إحاطات بشأن اليمن من المبعوث الخاص إلى اليمن، هانز جروندبرج، ومن مساعد إدارة الشؤون الإنسانية، جويس مسويا، ومن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اللواء مايكل بيري.
وناقش المجلس الأسبوع الماضي، بطلب روسي، الضربات الأميركية والبريطانية على المدن اليمنية.
MENAFN16012024000208011052ID1107724660
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.