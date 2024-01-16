نقابة الصيادلة تعلن موعد امتحان المزاولة لخريجي الجامعات غير الأردنية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة الصيادلة الأردنيين عن عقد امتحان مزاولة الصيدلة لخريجي الجامعات غير الأردنية يوم الأربعاء الموافق 2024/1/24.
وقالت النقابة، في إعلانها المنشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن تقرر عقد الفحص التحريري للصيادلة خريجي الجامعات غير الأردنية في تمام الساعة (10:00) من صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/1/24 في مقر النقابة بالعاصمة عمّان، يليه الفحص الشفوي.
ودعت الصيادلة الراغبين بالتسجيل للامتحان إلى مراجعة النقابة بموعد أقصاه نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 2024/1/22 مصطحبين معهم الوثائق التالية:
- صورة عن الهوية الشخصية سارية المفعول
- صورة مصدقة طبق الأصل عن كشف علامات الثانوية العامة
- صورة مصدقة طبق الأصل عن معادلة الشهادة الجامعية
- رسوم الفحص والبالغة (50) دينار
MENAFN16012024000208011052ID1107724659
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.