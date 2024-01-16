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نقابة الصيادلة تعلن موعد امتحان المزاولة لخريجي الجامعات غير الأردنية

1/16/2024 12:17:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة الصيادلة الأردنيين عن عقد امتحان مزاولة الصيدلة لخريجي الجامعات غير الأردنية يوم الأربعاء الموافق 2024/1/24.
وقالت النقابة، في إعلانها المنشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن تقرر عقد الفحص التحريري للصيادلة خريجي الجامعات غير الأردنية في تمام الساعة (10:00) من صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/1/24 في مقر النقابة بالعاصمة عمّان، يليه الفحص الشفوي.


ودعت الصيادلة الراغبين بالتسجيل للامتحان إلى مراجعة النقابة بموعد أقصاه نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 2024/1/22 مصطحبين معهم الوثائق التالية:


- صورة عن الهوية الشخصية سارية المفعول
- صورة مصدقة طبق الأصل عن كشف علامات الثانوية العامة
- صورة مصدقة طبق الأصل عن معادلة الشهادة الجامعية
- رسوم الفحص والبالغة (50) دينار


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