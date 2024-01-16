جيش الاحتلال: مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة اثنين في معارك غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة في معارك جرت ليلا بجنوب قطاع غزة.
وأصيب 18 ضابطا وجنديا في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة ماضية.
وبلغت حصيلة قتلى جيش الاحتلال 522 ضابطا وجنديا بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تقول المقاومة إن عدد قتلاه أكبر من الرقم المعلن بكثير.
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