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جيش الاحتلال: مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة اثنين في معارك غزة

1/16/2024 12:17:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة في معارك جرت ليلا بجنوب قطاع غزة.


وأصيب 18 ضابطا وجنديا في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة ماضية.


وبلغت حصيلة قتلى جيش الاحتلال 522 ضابطا وجنديا بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تقول المقاومة إن عدد قتلاه أكبر من الرقم المعلن بكثير.

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