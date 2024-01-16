7 اصابات بحادثي تصادم وتدهور خلال 24 ساعة

واشارت انه تم تعليل سبب الحادث بالوقوف على جزء من مسرب الطريق بشكل يعيق حركة السير وعدم اخذ الاحتياطات اللازمة من قبل السائقين . واضافت انها تعاملت مع حادث تدهور لمركبة على جسر عنيزة باتجاه الجنوب نتج عنه اصابتين تم اسعافهم من قبل كوادر الدفاع المدني

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