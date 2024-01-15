انخفاض درجات الحرارة في 3 مناطق

(MENAFN
- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس هذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد الى المدينة المنورة.
في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل الخليج العربي و مرتفعات جازان ، عسير والباحة.
*أبرز الظواهر الجوية
الضباب
غائم جزئيا
عوالق
صحو
رياح نشطة
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