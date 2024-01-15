Tuesday, 16 January 2024 07:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض درجات الحرارة في 3 مناطق

1/15/2024 11:23:31 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس هذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد الى المدينة المنورة.
في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل الخليج العربي و مرتفعات جازان ، عسير والباحة.
*أبرز الظواهر الجوية
الضباب
غائم جزئيا
عوالق
صحو
رياح نشطة

MENAFN15012024000089011017ID1107724419

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث