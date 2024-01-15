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صندوق النقد يحذر: الذكاء الاصطناعي يهدد 40% من الوظائف عالميا

1/15/2024 11:23:30 PM
(MENAFN- Al Watan) حذر صندوق النقد الدولي من أن حوالي 40% من الوظائف في جميع أنحاء العالم يمكن أن تتأثر -بشكل سلبي- بصعود الذكاء الاصطناعي حيث تواجه -تحديدا- الاقتصادات ذات الدخل المرتفع مخاطر أكبر من الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل.

وقد قام صندوق النقد بتقييم التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على سوق العمل العالمي، ووجد أنه في معظم الحالات، من المرجح أن تؤدي التكنولوجيا إلى تفاقم عدم المساواة بشكل عام.

فيما حثت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، صناع السياسات على معالجة هذا "الاتجاه المثير للقلق" واتخاذ خطوات استباقية "لمنع التكنولوجيا من زيادة تأجيج التوترات الاجتماعية".

وأضافت جورجييفا: "نحن على شفا ثورة تكنولوجية يمكنها تحفيز الإنتاجية وتعزيز النمو العالمي وزيادة الدخل في جميع أنحاء العالم. مع ذلك، فإنه يمكن أن يحل محل الوظائف ويعمق عدم المساواة".

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن حوالي 60% من الوظائف يمكن أن تتأثر بالذكاء الاصطناعي في الدول ذات الدخل المرتفع، وقد يستفيد نصفها تقريباً من تكامل الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية، وبنسبة 26% في البلدان المنخفضة الدخل.

وحذرت جورجييفا من أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يزيد من فرص الاضطرابات الاجتماعية، خاصة إذا استغل العمال الأصغر سنا والأقل خبرة التكنولوجيا كوسيلة للمساعدة في تعزيز إنتاجهم بينما يكافح العمال الأكبر سنا لمواكبة ذلك.

كما أشارت النتائج إلى أن الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل تواجه اضطرابات أقل بسبب الذكاء الاصطناعي على المدى القصير.

و بيّن صندوق النقد الدولي أن العديد من هذه الدول لا تمتلك البنية التحتية للعمال المهرة لتسخير الفوائد المباشرة للذكاء الاصطناعي، مما يزيد من خطر أن تؤدي التكنولوجيا إلى تفاقم عدم المساواة.

كذلك أوضح صندوق النقد الدولي أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤثر على عدم المساواة في الدخل والثروة داخل البلدان، محذراً من "الاستقطاب داخل فئات الدخل".

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