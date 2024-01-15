في تحقيق صحفي نفذتّه PNN لجمعية بيت لحم العربية للتأهيل:الإعلام الرسمي والخاص ينتهك حقوق ذوي الإعاقة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/ أظهر تحقيق صحفي تلفزيوني أنتجه برنامج التأهيل المجتمعي في جمعية بيت لحم العربية للتأهيل ونفذته شبكة فلسطين الاخبارية PNN وجود تقصير واهمال من قبل وسائل الاعلام الفلسطينية الرسمية والخاصة اتجاه قضايا وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع الفلسطيني.

كما وأظهر التحقيق وقوع الاعلام الفلسطيني بأخطاء قاتلة واساءات للأشخاص ذوي الاعاقة سواء بقصد ابو بغير قصد حيث ظهر في التحقيق جملة من الاساءات من خلال برامج اعلامية فكاهية او اغاثية حيث تمثلت هذه الخروقات في طبيعة التناول الإعلامي لقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة الى جانب وقوعه بأخطاء لغوية تؤثر سلبا على قضايا الاعاقة حيث يتم اعتماد كلمات ومصطلحات تسيئ للأشخاص ذوي الاعاقة بدل ان ترفع من وعي المجتمع اتجاه قضاياهم من خلال الاعلام..

كما تتضمن التحقيق بعض النماذج و الاخطاء التي وقعت فيها بعض وسائل الاعلام الفلسطيني ومنها عدم قدرة وسائل الاعلام على متابعة حقوق ذوي الاعاقة وعدم حريته في توجيه الانتقادات وتبني قضية ذوي الاعاقة كقضية حقوقية الى جانب وجود تقصير وضعف على المستوى الكمي والنوعي في البرامج بوسائل الاعلام سواء التي تتبع للقطاع العام أو الخاص.

كما تبين في التحقيق وجود تقاعس كبير في الاهتمام والمتابعة الحثيثة لما ينشر عبر الوسائل الاعلامية هذا الى جانب اعتماد مبدا الموسمية في نشر اخبار وقضايا الاعاقة دون اعتماد سياسة المنظور الحقوقي في التغطية الاعلامية الدائمة وتعامل الاعلام مع قضايا الاعاقة كقضية حالات اجتماعية تعتمد بدل ان يتم اعتماد مبادئ الحقوق بعيدا عن انها تنموية سياسية بامتياز.

وتبين في التحقيق ايضا عدم وجود اعلام فلسطيني يسير مع حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة حتى النهاية يتناول قضاياهم بشكل مستمر ومتبنى حيث تعتمد وسائل الاعلام كافة على تغطية اخبارية فقط.





واظهر التحقيق ايضا وجود خلل في منظومة القوانين التي تنظم العمل الاعلامي حين ان كافة القوانين الموجودة وابرزها قانون المطبوعات والنشر لا تذكر ولا تتطرق الى قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة وحقوقهم كما انها لا تعاقب كل من يرتكب اخطاء مهنية بحقهم خصوصا بعد قيام بعض وسائل الاعلام بالاستغلال السلبي والمسيء لقضايا الإعاقة مثل استخدامهم في برامج فكاهية.

وتضمن التقرير مقابلات مع ممثلي عن وزارة الاعلام ونقابة الصحفيين وهيئة الاذاعة والتلفزيون الرسمية“تلفزيون فلسطين” والهيئة المستقلة لحقوق الانسان” دبوان المظالم” كما تضمن مشاهد مصورة من برامج من الاعلام تم عرضها بقصد الاشارة للأخطاء التي وقعت ويقع فيها الاعلام.

وفي نهاية التحقيق تم الاشارة الى تصورات واجراءات يمكن تبنيها واتخاذها من اجل ايجاد حلول وتجاوز الاخطاء التي وقع فيها الاعلام الفلسطيني في القطاعين العام والخاص من خلال العمل بشراكة بين مختلف الجهات لتطوير القوانين التي تتعلق بالأعلام لم تأتي على ادراج قضايا الاعاقة في نصوصها الى جانب البدء بمبادرات وخطوات عملية بدء من نقابة الصحفيين الفلسطينيين و وزارة الاعلام بالتعاون مع مختلف القطاعات في الاعلام الفلسطيني.

هذا وثمنت ادارة برنامج التأهيل المجتمعي تعاون مختلف الجهات التي شاركت في التحقيق الامر الذي يعبر عن سعيها لتصحيح هذه الاخطاء حيث اعربت ادارة البرنامج عن املها ان يكون هذا التحقيق اداة مهمة للتغيير وتطوير الاداء الاعلامي بما يخدم قضايا وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.