محافظة الأحمدي نفذت مبادرتها الداعمة لذوي الإعاقة في مركز الرعاية النهارية

الجناعي: «رعاية المعوقين» تفتخر بالجهود الحكومية والخاصة ودور مؤسسات المجتمع المدني



برعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد وبدعم من بنك برقان، قامت المحافظة أمس بتسليم مركز الرعاية النهارية التابع للجمعية الكويتية لرعاية المعوقين بمنطقة جنوب الصباحية، عددا من الأجهزة والمستلزمات ضمن مبادرتها التي من شأنها تحقيق هدف الاستدامة وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع، وتلبية جانب من الاحتياجات الضرورية لمنتسبي المركز.

وتضمنت الأجهزة عددا من ماكينات الطباعة والتغليف والقص والحرق على الخشب والتطريز والخياطة، ومكبس حراري لطباعة الأكواب وسبورة تفاعلية ونول يعمل باليدين والقدمين وغيرها من الأدوات والمستلزمات التي تساعد على تطوير قدرات الطلاب وتعينهم على انجاز ابداعاتهم في الورش التأهيلية بالمركز.

وعقب ذلك جرت جولة شملت عددا من الورش التأهيلية للطلبة والطالبات، استمع خلالها الحضور الى شرح من الطلاب والطالبات ومعلماتهم لطبيعة الانشطة والتدريب داخل المركز.

وأعرب مدير المكتب الفني بمحافظة الاحمدي ابراهيم الفودري عن سعادته ومنتسبي المحافظة بتوجيهات محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد التي تحرص دائما على دعم أبنائنا من ذوي الاعاقة وتنظيم الانشطة والفعاليات التي من شأنها دمجهم في المجتمع وتأهيلهم للعمل في القطاعين الحكومي والخاص، مشيدا بنجاح مركز الرعاية النهارية في دمج المبدعين من منتسبي المركز وتأهيلهم الى سوق العمل سواء في القطاع الحكومي او الخاص، الأمر الذي يستحق الدعم المتواصل من الجميع.

وأشار الفودري الى ان ذلك التعاون المشترك بين محافظة الاحمدي وبنك برقان يأتي انطلاقا من الإيمان المشترك بأهمية المسؤولية المجتمعية، وفي إطار المشروع التنموي بعيد المدى «محافظتي أجمل» الذي انطلق عام 2015.

من جانبه، قال مدير عام الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين براء الجناعي: نتشرف برعاية محافظ الأحمدي مقدرين حرصه الدائم لدعم أنشطة جمعيتنا خلال الأعوام السابقة ونعتز بجهود المحافظة التي تسهم بشكل كبير في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مقدرا مساهمة بنك برقان في دعم وتأهيل منتسبي مركز الرعاية النهارية في الأحمدي.

وأضاف الجناعي أن الدور الذي تشارك به الجهات الحكومية والخاصة يأتي متماشيا مع رسالة الجمعية في تعزيز جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة إيفاء لحقوقهم، وإبرازا لقدراتهم، وتحقيقا لذاتهم، وتعزيزا لاستقلاليتهم كل بقدر إمكانياته، من خلال برامج ومشاريع وخدمات نوعية لهم ولذويهم والمعنيين بهم، وفق الأطر والنظم الحاكمة، ونفتخر بالدور الإنساني لمؤسسات المجتمع المدني الداعمة وجهود الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تدعم تمكين هذه الفئة من المجتمع وتساعد في تحقيق رؤية كويت 2035.