العدل صرف العلاوات الاجتماعية أو إيقافها عن طريق سهل فقط

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أصدر وكيل وزارة العدل هاشم القلاف تعميما إداريا رقم 3/2024 بتفعيل خدمات العلاوة الاجتماعية على تطبيق «سهل».
وجاء في كتاب وكيل العدل، انه إشارة إلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 34060 الصادر في 17/5/2023 بشأن إطلاق «الديوان» خدماته المرتبطة بالعلاوة الاجتماعية للموظفين الذكور من خلال تطبيق «سهل»، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 21/5/2023، وهي كالآتي: ٭ طلب صرف علاوة اجتماعية عن الأولاد
٭ طلب إيقاف علاوة اجتماعية عن الأولاد.
٭ طلب تعديل قيمة علاوة اجتماعية عن الأولاد (معاق/ سليم).
٭ طلب صرف علاوة اجتماعية عن الزوجة.
٭ طلب إيقاف علاوة اجتماعية عن الزوجة.
فعلى جميع موظفي الوزارة مراعاة تقديم كل الطلبات التي تخص العلاوة الاجتماعية عن طريق تطبيق «سهل» فقط.
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