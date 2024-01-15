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العدل صرف العلاوات الاجتماعية أو إيقافها عن طريق سهل فقط

1/15/2024 10:20:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أصدر وكيل وزارة العدل هاشم القلاف تعميما إداريا رقم 3/2024 بتفعيل خدمات العلاوة الاجتماعية على تطبيق «سهل».
وجاء في كتاب وكيل العدل، انه إشارة إلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 34060 الصادر في 17/5/2023 بشأن إطلاق «الديوان» خدماته المرتبطة بالعلاوة الاجتماعية للموظفين الذكور من خلال تطبيق «سهل»، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 21/5/2023، وهي كالآتي: ٭ طلب صرف علاوة اجتماعية عن الأولاد
٭ طلب إيقاف علاوة اجتماعية عن الأولاد.
٭ طلب تعديل قيمة علاوة اجتماعية عن الأولاد (معاق/ سليم).
٭ طلب صرف علاوة اجتماعية عن الزوجة.
٭ طلب إيقاف علاوة اجتماعية عن الزوجة.
فعلى جميع موظفي الوزارة مراعاة تقديم كل الطلبات التي تخص العلاوة الاجتماعية عن طريق تطبيق «سهل» فقط.

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