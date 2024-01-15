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القوى العاملة تدريب 48 نزيلة بمراكز الإيواء على تنسيق الزهور

1/15/2024 10:20:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
نظّمت اللجنة المختصة بالربط والتنسيق بين الهيئة العاملة للقوى العاملة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام دورة تدريبية في تنسيق الزهور لنزيلات مركز إيواء العمالة الوافدة بالتعاون مع إحدى شركات تنسيق الزهور.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد إن الدورة تهدف إلى تأهيل النزيلات وتزويدهن بمهارات تنسيق الزهور، وتمكين النزيلات من الاندماج في مجتمعهن لاستفادتهن عند العودة إلى بلدانهن بشكل طوعي، لافتة إلى ان الدورة شملت تدريب 48 نزيلة واستمرت ليوم واحد. وأشارت المزيد إلى أن الدورة تضمنت تعليم الأدوات الأساسية لتنسيق الزهور، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعاون اللجنة المختصة للعمل على الربط والتنسيق بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام مع المؤسسات والشركات الخاصة لتقديم المزيد من الدورات التأهيلية والتعليمية للنزيلات.
وتأتي الدورة ضمن جهود اللجنة المختصة للعمل على الربط والتنسيق بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام لتوفير فرص التعليم والتدريب للنزيلات، بهدف تمكينهن وتعزيز قدراتهن لبناء مستقبل أفضل عند عودتهن إلى بلادهن.

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