Tuesday, 16 January 2024 07:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيصل الحمود المرأة الكويتية صاحبة إنجازات مشرفة وعطاءات لا محدودة

1/15/2024 10:20:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود خريجة جامعة الكويت الصيدلانية بشاير الشطي بمناسبة فوزها بجائزة أفضل بوستر وحصولها على المركز السادس من أصل 86 مشاركا حول العالم لعام 2024، والتي أقيمت بمدينة دبي، متمنيا لها التوفيق والسداد ومستقبلا زاهرا.
من جهتها، أعربت الصيدلانية الشطي عن سعادتها وشكرها على ما لاقته من ترحيب وتقدير من قبل الشيخ فيصل الحمود بهذه المناسبة وكونه أحد الداعمين للكوادر الوطنية خاصة المرأة الكويتية في شتى المجالات.
على صعيد متصل، أكد الشيخ فيصل الحمود أن الكويت شاهدة على إصرار المرأة الكويتية وقدرتها على تمثيل الكويت ورفع علمها خفاقا بين الأمم والشعوب في مختلف الميادين سواء المحلية أو العالمية، مشددا على أن المرأة الكويتية لها كل الاحترام والتقدير والثناء على جهودها، حيث كانت ومازالت وستظل صاحبة إنجازات مشرفة وعطاءات لا محدودة ومحل تقدير الدولة الكويتية، ونثني على ما تقدمه لكويتنا من نماذج مشرفة لها عظيم الأثر في الارتقاء عاليا بمكانة الكويت لتكون دائما في مصاف الدول المتقدمة.

MENAFN15012024000130011022ID1107724269

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث