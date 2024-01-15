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النجاة 400 ألف مستفيد من أنشطة ورتل في 2023

1/15/2024 10:20:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المشرف العام بإدارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية «ورتل»، التابعة لجمعية النجاة الخيرية، الشيخ جزاع الصويلح، أنه بتوفيق من الله جل وعلا استفاد من مشاريع إدارة ورتل خلال 2023 نحو 401765 من داخل الكويت وخارجها.
وقال الصويلح: قدمنا دورات مميزة في علوم القرآن الكريم بلغت 80 دورة، شارك فيها 116411 مستفيدا من داخل الكويت وخارجها وتنوعت دوراتنا ومنها التجويد في ثلاث دقائق، حديث القرآن عن القرآن، سلسلة أصول القراءات، وغيرها من الدورات الأخرى. وأضاف: خلال العام الماضي تم عقد 32 دورة شرعية، ووصل عدد المستفيدين من هذه الدورات إلى 38392 مستفيدا من داخل الكويت وخارجها، ومن هذه الدورات الشرعية من وحي السنة، قواعد التفسير وشرح متون العقيدة، وغيرها من الدورات الأخرى.
وفيما يتعلق بإنجازات مشروع «مجالس السماع» وهو أحد المشاريع التي تتميز بها «ورتل» قال: خلال سنة 2023 عقد عدد 1091 مجلسا، قرأ فيها عدد 185 كتابا متنوعا، على عدد 320 من المشايخ المسندين، ووصل عدد المستفيدين من هذه المجالس إلى 225484 مستفيدا من داخل الكويت وخارجها.

MENAFN15012024000130011022ID1107724268

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