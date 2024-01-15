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الوقف الإنساني استقبلت ممثلا عن سفارة جزر القمر

1/15/2024 10:20:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب رئيس الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية د.بسام الشطي، الديبلوماسي سيد هاشم ممثلا عن سفارة جزر القمر لدى الكويت، وذلك بهدف التباحث حول أنشطة ومشروعات إنسانية تقيمها الجمعية بجمهورية جزر القمر. واستهل هاشم اللقاء بتوجيه شكر الحكومة القمرية لجمعية الوقف الإنساني على الزيارة التي قام بها وفد الجمعية خلال الفترة الماضية، للوقوف على واقع وحقيقة الوضع الإنساني والخيري والتنموي في جزر القمر، مضيفا: لقد تركتم بصمات خيرية طيبة وكريمة وكنتم نعم السفراء لبلدكم كويت العطاء، موضحا أن تاريخ العلاقات بين البلدين قديم ولدينا بلاده رغبة كبيرة في ترسيخه، مؤكدا أن جزر القمر ترحب بأي عمل إنساني يعود بالنفع والاستقرار والأمن والخير على سكان البلاد. كما تناول اللقاء بحث أوجه التعاون في مجال خدمة الفقراء والمحتاجين والطلبة والأيتام في جزر القمر، إلى جانب الحديث عن التسهيلات التي تقدمها الحكومة القمرية للجمعية لإقامة مشاريع تنموية تخدم المجتمع.

MENAFN15012024000130011022ID1107724267

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