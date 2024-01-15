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40 طنا من المساعدات على متن الطائرة الإغاثية الـ 40

1/15/2024 10:20:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت أمس الطائرة الإغاثية الـ 40 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش بحمولة 40 طنا من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية إلى جانب 3 سيارات إسعاف و285 خيمة للأشقاء في قطاع غزة، وذلك بتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية وبالشراكة مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عضو مجلس إدارة الهيئة د.نبيل العون لـ «كونا»، قبيل الإقلاع، إنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية وسفارة الكويت في مصر إلى جانب الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لتسهيل إجراءات دخول المساعدات إلى غزة في مدة لا تتجاوز 3 أيام. وأوضح العون أن هذه الرحلة هي الـ 16 للجمعية ضمن رحلات الجسر الجوي الكويتي، كاشفا أن المساعدات المقدمة من الجمعية بلغت 380 طنا إلى جانب 13 سيارة إسعاف وما يتجاوز 1000 خيمة لإيواء النازحين.

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