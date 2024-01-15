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الجلاوي المحاسبين تدعم ماجستير المحاسبة

1/15/2024 10:20:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية دعمها الكامل لبرنامج المحاسبة الذي تقدمه كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت في ضوء نية البعض إلغاء البرنامج، لافتة إلى أن البرنامج يؤهل الدارسين للحصول على درجة الماجستير في العلوم المحاسبية.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية صباح الجلاوي إن دعم الجمعية للبرنامج يعكس الأهمية المتزايدة له، في ظل الإقبال الكبير عليه من قبل الدارسين للالتحاق به، مبينا أن البرنامج تمكن من تخريج العشرات من الدارسين الحاصلين على درجة الماجستير في العلوم المحاسبية خلال السنوات السابقة ومنذ إنشائه.
وبين أن البرنامج هو الوحيد بين جامعات الكويت الحكومية والخاصة وهو يهدف لتلبية رغبة العديد من العاملين في القطاع المالي ومكاتــب التدقيق وشركــات الاستثمــار وديوان المحاسبة وغيره من القطاعات المالية في كل قطاعات الدولة.
وذكر أن البرنامج يؤهل الدارسين للحصول على البرامج المهنية التخصصية والتي تجد إقبالا كبيرا من قبل الدارسين في مواقع المحاسبة المختلفة، مؤكدا أن الجمعية ضد فكرة السعي لإلغاء البرنامج لارتباطه الوثيق بتطور مهنة المحاسبة والمراجعة، من خلال المعايير المحاسبية والحوكمة وتحليل البيانات والقوائم المالية وكذلك العلوم المحاسبة الجنائية وغيرها من علوم المحاسبة الواسعة المختلفة التي يستفيد منها الدارسون.
وتطرق لأهمية البرنامج الذي تشرف عليه كلية الدراسات العليا، حيث يتم اختيار عدد محدود من المتقدمين للبرنامج الذين ينطبق عليهم شروط القبول، ومن المؤشرات الدالة على نجاح البرنامج العدد الكبير الذي يتقدم له سنويا للحصول على درجة الماجستير في المحاسبة، مبينا أن مدة البرنامج من عام ونصف العام إلى عامين ونصف العام حسب اختيار الدارسين وقدراتهم.

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