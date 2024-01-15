الخراز لـالأنباء الكويت دائما سباقة في تقديم المساعدات ومد يد العون لكل من تعرض لأي كارثة



أهل غزة ليسوا كلهم محاربين والعدو لا يفرق بين محارب وغير محارب والعداوة مستمرة ليوم الدين الواجب أن تعود الأمة لدينها بتحقيق التوحيد.. فالإسلام عقيدة سليمة وعبادة صحيحة وسلوك قويم



أسامة أبوالسعود

منذ ما يزيد على 100 يوم يتواصل القنوت والدعاء في الصلوات الجهرية لنصرة إخواننا في غزة بمختلف مساجد الكويت.

ومنذ صدور تعميم وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لشؤون المساجد م.بدر العتيبي رقم 12/2023م الموجه إلى الأئمة والخطباء بـ «القنوت في الصلوات الجهرية والدعاء للشعب الفلسطيني الشقيق» في 9 أكتوبر 2023 دأب مختلف الأئمة على الدعاء بنصرة أهل فلسطين وفي القلب منهم إخواننا في غزة على العدو الصهيوني الغاشم والدعاء بأن يحرر الله سبحانه وتعالى المسجد لأقصى من دنس المحتلين وأن يعود الأقصى حرا أبيا إلى رحاب المسلمين.

وقال الداعية د.خالد الخراز: «إنه لا شك أن المؤمن يألم لما يحدث لإخوانه في أي مكان في الأرض ويتأثر بما يصيبهم من أذى أو ضرر لقوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».

وتابع د.الخراز في تصريحات لـ «الأنباء»: إن أقل ما يقدمه المؤمن لإخوانه الذين يتعرضون للظلم والقصف بهدم البيوت والمساجد والمدارس وترويع الآمنين أن يدعو لهم ويعينهم وينصح لهم بما يستطيع - وكل بحسب مقدرته.

مواقف الكويت

وشدد د.الخراز على ان مواقف الكويت أميرا وحكومة وشعبا دائما سباقة وتشعر بآلام من تعرض إلى الظلم وتبادر بمبادرات مهمة تحت إشراف ولي الأمر ووزارات الدولة بتنظيم المساعدات ومد يد العون لكل من تعرض لأي ملمة او نكبة أو كارثة - لا قدر الله.

وأكد ان ما تقوم به الكويت لا شك انه مفخرة - والمرء لا يعمل من أجل السمعة - ولكنه واجب النصرة تجاه إخواننا في أي مكان.

وأوضح د.الخراز ان أهل غزة ليسوا كلهم محاربين ولكن العدو لا يفرق بين محارب وغير محارب ولابد أن نعلم ان العداوة مستمرة إلى يوم الدين.

الجهاد أنواع

ولفت الداعية د.خالد الخراز إلى ان الجهاد أنواع منها، جهاد النفس وجهاد الكفار وجهاد المنافقين وجهاد الفساق، مضيفا بالقول: «فأولا ينبغي على المرء ان يجاهد نفسه وأن يتعلم العلم الشرعي وأن يأخذ علمه عن الأكابر من أهل العلم ولا يتصرف تصرفات طائشة تضر بالمجموع».

وتابع قائلا: «وعلى المؤمن أيضا ان يشارك إخوانه بالمعروف والإحسان قدر استطاعته، فالمساجد تدعم والمنفردون يدعون، فالأمهات والآباء والأولاد يدعون الله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة عن الأمة كلها».

الداء والدواء

وشدد على ان الأمة كلما وقعت في كرب عليها ان تراجع أنفسها «فهذه المراجعة هي سبب للنصرة مستقبلا، أما إذا بقينا على الحال فلا كشف للغمة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم».

وتابع: «فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا الداء والدواء في هذا الحديث، ولذلك فعلى الأمة ان تجاهد أنفسها لتحقيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الركون إلى الدنيا وعدم الانغماس في الشهوات والشبهات، فكل ذلك مؤد إلى تفرقها وضعفها».

وختم د.الخراز حديثه لـ «الأنباء» بالقول: «فالواجب ان تعود الأمة إلى دينها بتحقيق التوحيد وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فالإسلام عقيدة سليمة وعبادة صحيحة وسلوك قويم ومعاملات شرعية، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على خدمة دينه ونصرة إخواننا بقدر الاستطاعة».