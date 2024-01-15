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السكنية استمرار توزيع بطاقات الاحتياط للدفعة 10 من الضاحية 4 بجنوب سعد العبدالله اليوم

1/15/2024 10:20:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن استمرار توزيع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله للدفعة العاشرة من الضاحية 4 وذلك اليوم 16 الجاري ابتداء من الساعة 9 صباحا بمسرح المؤسسة، حتى نفاد بطاقات الاحتياط.
وأضافت «السكنية» أن أولوية التوزيع ستكون للمخصص لهم حتى 31/12/2005 وما قبل.
ولفت الى ضرورة إحضار البطاقة المدنية الأصلية لصاحب العلاقة إضافة إلى قرار التخصيص، أو إبراز تطبيق «هويتي».
من جهة اخرى، ذكرت «السكنية» ان مواعيد استقبال المواطنين في المبنى الرئيسي من 8:30 صباحا حتى 1 ظهرا وخلال الفترة المسائية من الساعة 4 عصرا الى 7 مساء، وفي المراكز الخارجية من 8:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا، وفي جناح تطبيق «سهل» من 8:30 صباحا حتى 1 ظهرا، وعبر الخدمة الهاتفية من الساعة 8 صباحا حتى 1 ظهرا.

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