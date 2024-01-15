السكنية استمرار توزيع بطاقات الاحتياط للدفعة 10 من الضاحية 4 بجنوب سعد العبدالله اليوم

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن استمرار توزيع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله للدفعة العاشرة من الضاحية 4 وذلك اليوم 16 الجاري ابتداء من الساعة 9 صباحا بمسرح المؤسسة، حتى نفاد بطاقات الاحتياط.
وأضافت «السكنية» أن أولوية التوزيع ستكون للمخصص لهم حتى 31/12/2005 وما قبل.
ولفت الى ضرورة إحضار البطاقة المدنية الأصلية لصاحب العلاقة إضافة إلى قرار التخصيص، أو إبراز تطبيق «هويتي».
من جهة اخرى، ذكرت «السكنية» ان مواعيد استقبال المواطنين في المبنى الرئيسي من 8:30 صباحا حتى 1 ظهرا وخلال الفترة المسائية من الساعة 4 عصرا الى 7 مساء، وفي المراكز الخارجية من 8:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا، وفي جناح تطبيق «سهل» من 8:30 صباحا حتى 1 ظهرا، وعبر الخدمة الهاتفية من الساعة 8 صباحا حتى 1 ظهرا.
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