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بحث إيجاد الحلول لتفاوت أسعار الخضراوات والفاكهة في التعاونيات

1/15/2024 10:20:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
ذكرت مصادر لـ «الأنباء» أن اجتماعا ضم قياديي وزارة التجارة والصناعة وجهات معنية لإيجاد حلول لتفاوت اسعار الخضراوات والفاكهة في الجمعيات التعاونية. وأضافت المصادر ان الاجتماع عقد في مقر «التجارة» برئاسة وزير التجارة والصناعة محمد العيبان وبحضور وكيل الوزارة زياد الناجم ومدير مكتب الوزير نبيل المفرح ومدير ادارة الجهاز الفني للاشراف على السلع وتحديد اسعارها فيصل الانصاري ومدير الرقابة منصور النزهان، ومسؤولين من «الشؤون» والجمارك والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية واتحاد الجمعيات التعاونية.
ولفتت المصادر الى أن مسؤولي الجهات المعنية ابدوا استعداداتهم لبحث تفاوت الاسعار في اقسام الخضار والفاكهة في الجمعيات التعاونية وسبل معالجة ذلك والعمل على دعم المنتج الوطني الزراعي وإدراجه في الجمعيات التعاونية وذلك بالتنسيق مع «الشؤون» واتحاد الجمعيات التعاونية.

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