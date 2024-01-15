هشام العوضي يحاضر في الجامعة الأمريكية ضمن سلسلة منتدى الحوارات البحثية

(MENAFN
- Al-Anbaa) استضافت مكتبة الجامعة وسلسلة منتدى الحوارات البحثية بالجامعة الأمريكية في الكويت AUK محاضرة لأستاذ التاريخ والعلاقات الدولية أ.د.هشام العوضي حول كتابه الأخير «تاريخ العبيد في الخليج العربي»، إذ وفرت هذه المحاضرة فرصة رائعة لمنتسبي الجامعة للمشاركة في حوار مثمر مع أعضاء هيئة التدريس. وبالاعتماد على أبحاث مكثفة، بما في ذلك الشهادات الشخصية المؤرشفة للمستعبدين، يلخص الكتاب الرحلات الصعبة للرجال والنساء والأطفال المستعبدين الذين تم نقلهم إلى الخليج، ويتحدث عن تجاربهم الصعبة وأدوارهم الاجتماعية ومساهماتهم الاقتصادية وتراثهم المستمر في المجتمع الحالي. الجامعة الأمريكية في الكويت هي أول جامعة خاصة للعلوم الإنسانية والآداب الحرة في الكويت. وقد وضعت الجامعة معاييرها التربوية، والثقافية والإدارية بناء على النموذج التربوي المتبع في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة الأميركية. وترتبط الجامعة الأمريكية في الكويت باتفاقية تفاهم وتعاون مع كلية دارتموث الأميركية، وهي جامعة تربوية خاصة للتعليم العالي وتأسست في العام 1769.
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