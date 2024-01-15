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هشام العوضي يحاضر في الجامعة الأمريكية ضمن سلسلة منتدى الحوارات البحثية

1/15/2024 10:20:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استضافت مكتبة الجامعة وسلسلة منتدى الحوارات البحثية بالجامعة الأمريكية في الكويت AUK محاضرة لأستاذ التاريخ والعلاقات الدولية أ.د.هشام العوضي حول كتابه الأخير «تاريخ العبيد في الخليج العربي»، إذ وفرت هذه المحاضرة فرصة رائعة لمنتسبي الجامعة للمشاركة في حوار مثمر مع أعضاء هيئة التدريس. وبالاعتماد على أبحاث مكثفة، بما في ذلك الشهادات الشخصية المؤرشفة للمستعبدين، يلخص الكتاب الرحلات الصعبة للرجال والنساء والأطفال المستعبدين الذين تم نقلهم إلى الخليج، ويتحدث عن تجاربهم الصعبة وأدوارهم الاجتماعية ومساهماتهم الاقتصادية وتراثهم المستمر في المجتمع الحالي. الجامعة الأمريكية في الكويت هي أول جامعة خاصة للعلوم الإنسانية والآداب الحرة في الكويت. وقد وضعت الجامعة معاييرها التربوية، والثقافية والإدارية بناء على النموذج التربوي المتبع في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة الأميركية. وترتبط الجامعة الأمريكية في الكويت باتفاقية تفاهم وتعاون مع كلية دارتموث الأميركية، وهي جامعة تربوية خاصة للتعليم العالي وتأسست في العام 1769.

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