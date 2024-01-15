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بالفيديو القصر نظمت لقاء تنويريا للمشاركين في العمرة

1/15/2024 10:20:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
نظّمت الهيئة العامة لشؤون القصر أمس لقاء تنويريا للمشاركين في رحلة العمرة للعام 1445 هجريا.
ولفت مدير عام الهيئة م.حمد البرجس إلى اهتمام الهيئة بالانشطة الدينية والاجتماعية يأتي في إطار الحرص على تعزيز الوعي الديني والتربوي وتهيئة الظروف المناسبة لأبنائنا القصر والمشمولين بالرعاية على أداء مناسك العمرة على أكمل وجه، مؤكدا ان رحلة العمرة التي تنظمها الهيئة خلال الفترة من 29 يناير إلى 2 فبراير المقبل بمشاركة 39 قاصرا وقاصرة ومحرما من المشمولين برعاية الهيئة الى جانب عدد من المشرفين والاداريين ستتضمن أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة وزيارة مناسك الحج وقبر الرسول والتعرف على معالم المسجد النبوي والمدينة المنورة ومتحف القرآن الكريم. وأشار البرجس الى أن الرحلة ستتضمن ترتيب رحلات الطيران وحجوزات الفنادق وتقديم الوجبات والمستلزمات وتنظيم رحلات الزيارة وترتيب الانتقالات الداخلية وقطار الحرمين، كما ان الفريق الإداري المرافق سيضم عددا من كوادر مراقبة الأثلاث الخيرية وإدارة الرعاية الاجتماعية وإدارة العلاقات العامة وسيقوم بتوزيع مصاحف وكتيبات ادعية ومطويات وأذكار وإلقاء دروس لشرح مناسك العمرة إضافة الى توزيع حقائب تشتمل على جميع المستلزمات.
وأوضح أن رحلة العمرة، تنظمها الهيئة سنويا للقصر المشمولين برعايتها ضمن شروط معينة، في إطار خططها السنوية المرتبطة بأنشطتها الدينية والمساعدة في جهود تعزيز التزام المشمولين بالرعاية وتعريفهم بمناسك الحج والعمرة.

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