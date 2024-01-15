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بالفيديو السفير الهندي 13 8 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع الكويت والمنسوجات جزء كبير منها

1/15/2024 10:20:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أكد السفير الهندي لدى البلاد د.آدرش سويكا أهمية التبادل الثقافي كجسر من جسور التواصل الشعبي والاجتماعي بين الشعوب، حيث يوفر أرضية مشتركة ومساحة مميزة من التفاهم، لافتا إلى أن المنسوجات الهندية معروفة عالميا ولها شهرة واسعة، نظرا لجودتها وإبداعاتها المميزة، مشددا على سعيه الدؤوب لجلب أفضل المنتجات والإبداعات الهندية إلى الكويت.
ولفت في تصريح صحافي على هامش افتتاح معرض كشمير للمنسوجات بالتعاون بين بيت السدو و«كشمير لوم» مساء أول من أمس بحضور ديبلوماسي وشعبي لافت، إلى أن كشمير مشهورة بصناعة المنسوجات وصناعة السجاد والزعفران والعديد من المنتجات الغذائية، فضلا عن طبيعتها الساحرة والخلابة، لافتا إلى أن المنسوجات تمثل رقما مهما في حجم التبادل التجاري بين البلدين، معربا عن سعادته باهتمام الكويتيين بالثقافة الهندية بمطبخها وفنونها الإبداعية من موسيقى وسينما وغيرها.
وكشف سويكا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 13.8 مليار دولار العام الماضي، لافتا إلى سعي السفارة لاستشراف آفاق جديدة تزيد من حجم التبادل التجاري نظرا للإمكانات الهائلة المتاحة في البلدين الصديقين.
وأشار إلى أن عملية جلب العمالة الهندية بمختلف أنواعها إلى الكويت مستمرة دون اي عوائق وتسير وفق آليات محددة وحسب احتياجات السوق الكويتي، موضحا أن الجالية الهندية أغلبها مؤهلة ومدربة وتعمل في مختلف قطاعات سوق العمل.
وأشار إلى أن القسم القنصلي بالسفارة أصدر 6 آلاف تأشيرة العام الماضي، موضحا أن التأشيرة تمنح بإجراءات ميسرة وتصدر خلال يوم واحد.
بدوره، أعرب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا خالد الياسين عن سعادته بالتواجد في المعرض الذي نظمته السفارة الهندية بالتعاون مع بيت السدو، لافتا الى أن المنسوجات الهندية معروفة على مستوى العالم بالصناعة الدقيقة والرسومات الجميلة، مشيدا بالحضور الكبير الذي يدل على الشعبية والتقدير الذي تحظى به الصناعات الهندية لدى الشعب الكويتي.

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