نواب بعد 100 يوم من طوفان الأقصى غزة تقف صامدة مسجلة الانتصارات أمام الكيان المحتل



حسن جوهر: طالبنا في مجلس الأمة بالإجماع أن تلتحق الحكومة بركب الانتصار للقضية الفلسطينية

هاني شمس: لن تتوقف مساعداتنا لغزة ولن ينتهي الصمود الفلسطيني إلا بعد تحقيق النصر أحمد لاري: رغم قلة العتاد والسلاح إلا أن الشعب الفلسطيني حقق انتصاراً كبيراً أمام الدول الكبرى



عاطف رمضان

نظمت القوى السياسية والمدنية في ‫الكويت وقفة تضامنية مع أهل غزة والشعب الفلسطيني في ساحة الإرادة بمناسبة مرور 100 يوم على معركة «طوفان الأقصى» وحرب الإبادة المتواصلة عليها من العصابات الصهيونية والقوى العالمية المتواطئة ضد أهل فلسطين، بمشاركة عدد من النواب وممثلي القوى السياسية والمجتمع المدني.

وقال النائب حسن جوهر: تحية احترام وإجلال من الشعب الكويتي الى إخواننا في غزة الأبية، بعد مرور 100 يوم على أحداث غزة، فللمرة الأولى يحاكم الكيان الصهيوني في المحاكم الدولية، وان جنوب أفريقيا تواجه العنصرية والاستبداد وهذا مكسب، ونحن في مجلس الأمة طالبنا - بالإجماع - بأن تلتحق حكومة الكويت بركب الانتصار للقضية الفلسطينية في أروقة المحاكم الدولية.

وأضاف د.جوهر أن هذا سيسجل كأول انتصار ديبلوماسي وسيجر قادة الصهاينة الى محاكمات عالمية، وبعد مرور 100 يوم على العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة تتضح معالم هذا العدوان، وتمكن أهل غزة من تسجيل الانتصار وكسر الأسطورة المصطنعة سواء من حيث القوة أو قدرة استخبارات الكيان الصهيوني.

وزاد د.جوهر: ورغم الدمار الذي قام به الكيان الصهيوني لم يستطع الوصول الى أسير واحد، واستطاعت غزة أن تركع الكيان الصهيوني وتجعله يستنجد بالقوات العالمية الكبرى، وتمكنت غزة من أن تقف صامدة منتصرة وتسجل نقاط الفوز، لافتا إلى انه رغم سقوط اكثر من 25 ألف شهيد خلال 100 يوم غير الجرحى والمهجرين من بيوتهم، إلا أن القضية الفلسطينية كسبت أكبر تأييد في العالم خلال القرن الحديث، وأصبحت مثل هذه الوقفات والاعتصامات شعارا للإنسانية.

ونوه د.جوهر إلى أن مقاطعة منتجات الكيان الصهيوني وحلفائه أصبحت تؤلمهم اقتصاديا وماليا وهذا يعد انتصارا.

وزاد قائلا: خلال الـ 100 يوم القادمة ستتغير ملامح المستقبل السياسي في المنطقة والعالم ككل، وهناك محاولات دنيئة لخلق الفتن لجر الدول العربية وشعوبها الى فتن داخلية، لان الصهاينة وحلفاءهم لم يستطيعوا ان يلحقوا الهزيمة التي كانوا يتمنونها لأصغر بقعة جغرافية في العالم «غزة».

وبين د.جوهر أن القوة الاقتصادية لدى الغرب ستشهد مزيدا من الاستنزاف خاصة في ما يتعلق بتصدير النفط والشحن البحري وهذه بدايات الخذلان للقضية الفلسطينية، ونتمنى وقف إراقة الدماء في أسرع وقت ممكن وان يقف العدوان على قتل الأبرياء، وستسجل مزيد من الانتصارات لأهل غزة خلال الأيام المقبلة.

صمود أسطوري

من جهته، قال النائب هاني شمس إن الشعب الفلسطيني صمد منذ 74 عاما، وليس غريبا عليه الصمود أمام الاحتلال 100 يوم منذ بداية «طوفان الأقصى» وهذا يعد صمودا أسطوريا ضد العمل الإجرامي من الكيان الصهيوني بالرغم من مساعدة حلفائهم من دول الغرب الذين يسعون حاليا إلى إخفات الأصوات التي تدعم القضية الفلسطينية.

وأكد النائب شمس انه حتى وإن تأخرت الوقفات التضامنية مع الإخوة في غزة في ساحة الإرادة فلن تتوقف المساعدات ولن ينتهي الصمود الفلسطيني إلا بعد تحقيق النصر على الكيان الصهيوني.

انتصار كبير

بدوره، قال النائب أحمد لاري: بعد مرور 100 يوم على «طوفان الأقصى» وهذا الصمود الأسطوري رغم قلة العتاد والسلاح، إلا أن الشعب الفلسطيني يحقق انتصارا كبيرا أمام تلك الدول الكبرى.

وأضاف لاري: إن الكيان الصهيوني لم يحقق أهدافه في هذه الحرب المتمثلة في الانتصار على «حماس» والسيطرة على غزة، مشيرا الى عدم مقدرتهم على فك أسراها لدى «حماس»، وانه وفق المعايير السياسية، فإن الهزيمة قد لحقت بالكيان الصهيوني.

ولفت إلى أن المقاومة كسبت الرأي العام العالمي وقد شاهدنا مشاركة غالبية دول العالم مع جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بخصوص تجريم ما يشنه الكيان الصهيوني من حرب إبادة في غزة.

التضامن مع غزة

من جانبه، قال حماد النومسي: ندعو الشعوب العربية إلى الضغط على حكوماتها من أجل الانضمام إلى التضامن مع أهل غزة مع دعمهم بكل ما نستطيع، لافتا الى أن قادة الاحتلال لن يسلموا من المحكمة الجنائية الدولية وانه يجب ان ندعم كل من يقاضيهم في المحاكم الدولية.

الاتحاد والترابط

بدوره، قال العضو في «شباب من أجل القدس»، راشد الطراروة: إن ما يحدث في غزة من جرائم حرب خلال 100 يوم لا تقبله الإنسانية، مشيرا الى انه في الوقت الذي نجد فيه البعض غيّر موقفه تجاه قضية غزة نجد بعض الدول الأجنبية تقف مع أهل غزة.

ولفت إلى انه في حال تراجع البعض عن دعم غزة ستدور الدائرة على باقي الدول العربية، داعيا إلى الاتحاد والترابط لدعم القضية الفلسطينية.

التيارات السياسية

وأكدت التيارات السياسية الكويتية في كلمة لها انه بعد مئة يوم فشل خلالها العدو الصهيوني في تحقيق أهدافه المعلنة من حربه العدوانيـــة وفي القضاء على المقاومة وتحرير أسراه، ولم ينجح سوى في القتل والتدمير.

وأضافــت التيـــارات السياسيــــة أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعوبنا العربية وقواها التحررية، وأن هناك ارتباطا لا انفصال فيه بين مقاومة الكيان الصهيوني ومقاومة الهيمنة الغربية لدى شعوب أمتنا العربية.

فريق قانوني

من جهته، قال المحامي أحمد الحمادي: إن فريقا قانونيا في جنوب أفريقيا وضع رابطا على مواقع التواصل الاجتماعي يطلب فيه من الناس كافة بمن لديه مواد او توثيقات للجرائم التي يرتكبها الكيان المحتل لتزويدهم بها.

قدر وتضحيات

وألقت كلمة مؤسسات المجتمع المدني لولوة الملا، أعربت خلالها عن شكرها لحكومة جنوب أفريقيا لموقفها الإنساني والبطولي للدفاع عن القضية الفلسطينية ووقوفها ضد حرب الإبادة التي يمارسها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الملا: نقول لأهل غزة الصابرين الصامدين ولجميع إخواننا في فلسطين إن هذا هو قدركم وإن صمودكم الأسطوري وتضحياتكم لن تذهب سدى، بل ستسجل كعلامة مضيئة في كفاح الشعوب ضد الظلم ومن أجل الحرية والكرامة.