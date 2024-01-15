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وزير التجارة يصدر قرارا بمنع تصدير المواشي الحية

1/15/2024 10:20:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان - طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا وزاريا رقم 8 لسنة 2024 بمنع تصدير الأغنام الحية الى الخارج، وجاء في القرار:
٭ مادة أولى: يحظر تصدير او اعادة تصدير المواشي الحية، ويستثنى من هذا الحظر تحقق وزارة التجارة والصناعة من توافر المواشي الحية في السوق المحلي وملاءمة اسعارها.
٭ مادة ثانية: يحظر ذبح إناث المواشي الحية، ويشترط الحصول على شهادة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للاستثناء من هذه المادة تفيد بتحقق الشروط التالية:
1 ـ الإناث المصابة بعقم او غير صالحة للتربية.
2 ـ الإناث غير المنتجة.
3 ـ الإناث المصابة بالكسور أو أورام.
4 ـ الإناث المسنة التي يبلغ عمرها 5 سنوات في الضأن والماعز، و8 سنوات في الأبقار، و15 سنة في الإبل.
٭ مادة ثالثة: يسمح للأفراد والشركات بتصدير الاغنام الحية (الصنف) بحد اقصى 5 رؤوس في السنة.
٭ مادة رابعة: يستثنى من هذا القرار المواشي الحية المشاركة في المهرجانات او المسابقات خارج الدولة والصادر لها شهادة منشأ، على ان يرفق المصدر شهادة نفوق من الدولة المشارك فيها في حال اعادتها ناقصة.
٭ مادة خامسة: إلغاء جميع القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
٭ مادة سادسة: على جميع جهات الاختصاص ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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