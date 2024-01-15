عطلة الإسراء والمعراج الخميس 8 فبراير

عطلة الإسراء والمعراج الخميس 8 فبراير
التاريخ
1/15/2024 10:20:14 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن ديوان الخدمة المدنية عن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس 8 فبراير المقبل باعتباره يوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج لعام 1445 هجرية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 11 فبراير، مشيرا إلى أن الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها بما تقتضيه المصلحة العامة.
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