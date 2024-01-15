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عطلة الإسراء والمعراج الخميس 8 فبراير

1/15/2024 10:20:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن ديوان الخدمة المدنية عن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس 8 فبراير المقبل باعتباره يوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج لعام 1445 هجرية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 11 فبراير، مشيرا إلى أن الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها بما تقتضيه المصلحة العامة.

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